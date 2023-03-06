Mart ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatar? Türkiye Aile Destek programı ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ailelere yapılan aile destek programı ödemeleri devam ediyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre ödemeler 850 - 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olarak hesaplara yatırılıyor. Türkiye Aile Destek programı ödemesinden yararlanan vatandaşlar, mart ayı Aile Destek ödeme sorgulaması yapıyor. Peki, mart ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatar? İşte Türkiye Aile Destek programı ödeme tarihleri

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?



Mart ayı aile destek paralarının hesaplara yatırılacağı henüz belli değil. Fakat Mart ayı destek ödemelerinin ayın 15'ine kadar yatırılması bekleniyor. Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Mart ayı aile destek paralarının hesaplara yatırılacağı henüz belli değil. Fakat mart ayının ortasında ödemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce konuya dair yaptığı açıklamasında, "Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?



Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

12 AY SÜREYLE ÖDENECEK

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirlendi. Son ayın ödemesi temmuz ayında yapılacak.