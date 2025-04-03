Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 7,23, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Yİ-ÜFE'de de yıllık bazda Kasım 2020'den sonraki en düşük oran elde edildi. Yıllık Yİ-ÜFE Kasım 2020'de 23,11 olmuştu.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler martta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE



















Yİ-ÜFE

















Ay/Yıl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7 5,03

0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14 3,06 Şubat -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53 2,27

-0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74 2,12 Mart -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16 2,46

0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29 1,88 Nisan 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18



0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60

Mayıs 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37



1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96

Haziran 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64



0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38

Temmuz 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23



0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94

Ağustos -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47



0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68

Eylül 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97



0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37

Ekim 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88



0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29

Kasım 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24



2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66

Aralık 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93 1,03



2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14 0,4













































Yıllık değişim









































Ay/Yıl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86 42,12

5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2 27,2 Şubat 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07 39,05

4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29 25,21 Mart 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50 38,1

3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47 23,5 Nisan 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80



2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66

Mayıs 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45



3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68

Haziran 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6



3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09

Temmuz 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78



3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37

Ağustos 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97



3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75

Eylül 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38



1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09

Ekim 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58



2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24

Kasım 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09



6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47

Aralık 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77 44,38



9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22 28,52



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 ve su temininde yüzde 58,02 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 19,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 16,98 ve sermaye mallarında yüzde 23,14 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12 ve su temininde yüzde 2,92 artış hesaplanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26, sermaye mallarında yüzde 2,53 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 1,17 azalış kaydedildi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 1,52 30,89 İmalat 2,12 23,14 Elektrik, gaz -0,87 21,15 Su temini 2,92 58,02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2,48 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu hesaplandı.

- YILLIK DEĞİŞİMLER

Martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,81 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 80,42 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta yüzde 2,1 artış görüldü. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 2,46 38,1 Gıda ve alkolsüz içecekler 4,94 37,12 Alkollü içecekler ve tütün 9,96 46,74 Giyim ve ayakkabı -2,48 14,81 Konut 2,1 68,63 Ev eşyası 2,32 32,41 Sağlık 0,71 42,01 Ulaştırma 0,25 21,59 Haberleşme 0,37 24,01 Eğlence ve kültür 2,21 27,36 Eğitim 4,68 80,42 Lokanta ve oteller 2,15 43,38 Çeşitli mal ve hizmetler 1,78 37,18

- ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 9,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,15 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,62 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: