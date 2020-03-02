02 Mart 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:01

Kira sözleşmesi mart ayı içerisinde yenilenecek olan kiracılar, kiralarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranı yarın belli olacak. Mart ayı kira artışı 2020 ne kadar oldu? 2020 Mart kira zammı belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da yarın cevabını bulacak. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE rakamlarına göre kira artış oranları belirleniyor. Mart kira zammı da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklanacak.

MART AYI KİRA ARTIŞI 2020 NE KADAR OLDU?

2020 Mart kira zammı henüz belli olmadı. Mart ayı kira artışı 2020 oranı yarın saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ŞUBAT'TA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yaptı.

ŞUBAT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.