İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1876
  • EURO
    52,9801
  • ALTIN
    6740.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
Mart ayında yenilenebilir enerji üretimi zirve yaptı! Bakan Bayraktar: Hedefini çok daha yukarı taşıyacağız

Hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen ‘güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız' dedi.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ MART AYLARI İÇERİSİNDE EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞTI

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da önemli bir yer tuttu. Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3 yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

"120 BİN MEGAVAT HEDEFİNİ ÇOK DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon emisyonu oluşturmadan karşılanmasına dönük yatırımlarımız meyvesini veriyor. Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.