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Ekonomi

MASAK Başkanlığına ve TÜRKPATENT'e personel alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

AA31 Aralık 2023 Pazar 10:49 - Güncelleme:
MASAK Başkanlığına ve TÜRKPATENT'e personel alımı
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İki kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MASAK BAŞKANLIĞINA 40 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek. Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.

TÜRKPATENT, 30 SINAİ VE MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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