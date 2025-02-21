Masanın dışında kalınca Türkiye'ye yöneldiler: Güçlü Türk ordusu kilit rol oynayabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'le Trump arasında artan diyaloğun ardından Avrupalı liderler ABD'nin Avrupa'nın savunmasına olan bağlılığı konusundaki şüpheler arasında ordularını güçlendirmek için çabalarken, Batı basını Türkiye'ye dikkat çekti.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin Ukrayna'daki herhangi bir barışı koruma operasyonunda Avrupa'nın planlarının önemli bir parçası olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunuldu.

Zelenski'nin "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz" açıklamasına haberde yer verildi.

Türkiye'nin birçok ülkede BM barış gücü misyonlarına verdiği desteği örnek gösteren Batı basını, "Türk ordusunun Avrupa güvenliği açısından önemi, ABD'nin Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasını talep etmesiyle birlikte artabilir. Türk ordusu çok güçlü. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemek için iyi bir konumda. Taraflar anlaşırsa, Türkiye barışı koruma operasyonlarına asker gönderebilir" ifadelerini kullandı.