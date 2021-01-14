Maske yoksa, para da yok! Kurallara uymayanların banka hesaplarını kapatacaklar

star.com.tr 14 Ocak 2021 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 07:29

HSBC'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deki müşteriler bankaya maskesiz girer ve pandemiyle mücadele kurallarına uymazsa, işlem talepleri reddedilecek. Hatta bu durum, müşterilerin banka hesabının kapanmasına bile neden olabilecek.

Şirketin Birleşik Krallık şube ağının başkanı, banka çalışanlarının saygıyı hak ettiklerini, şiddet içeren veya kötü davranışlarla karşılaşmamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca müşterileri bankaya gitmek yerine, evde kalmaya ve HSBC'nin dijital bankacılık araçlarını kullanmaya çağırdı.

HSBC'nin ülkedeki Santander, Lloyds ve NatWest gibi rakiplerinin çoğu, müşterilere maskesiz bir banka şubesine girmeleri halinde kendilerine de hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Ancak Mirror'ın yaptığı araştırmaya göre, diğer bankalardan yalnızca Barclays, müşterilerin 'banka çalışanlarına yönelik agresif davranışları' durumunda hesapları kapatma hakkını açıkça savundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada pek çok kişi, bankaların müşterilerinin parasını, maskeyle tehdit etmesinden rahatsız oldu.

Bazı kullanıcılar, yakın zamanda uluslararası uyuşturucu kartellerinin milyarlarca dolarını aklamakla suçlanan HSBC'nin, müşterilere emir vermek için herhangi bir ahlaki zeminden yoksun olduğunu savundu.

Halihazırda pandeminin üçüncü kez vurduğu Birleşik Krallık, Salı günü vatandaşlar için yeni kuralları açıkladı. Mağazalar, süpermarketler ve diğer kapalı mekanların çoğu, müşterilerin kurallara uymaması halinde müşteri almayacak.

Ancak, 170'den fazla İngiliz perakendeciyi temsil eden bir ticaret grubu, müşterilerin sürekli değişen kurallara uyup uymadığını takip etmenin, mağazaların değil, polisin sorumluluğu olduğunu açıkladı.

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