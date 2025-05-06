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Ekonomi

Mayıs 2025 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika FED faiz kararı ne oldu?

2025 Mayıs ayı FED faiz kararı, yatırımcılar ve küresel piyasalar tarafından büyük merakla bekleniyor. Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bu dönemde, Fed'in kararının piyasalara yön vermesi bekleniyor. Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika FED faiz kararı ne oldu? İşte beklentiler ve piyasa etkileri

6 Mayıs 2025 Salı 07:31 - Güncelleme:
Mayıs 2025 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Son dakika FED faiz kararı ne oldu?
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FED Mayıs faiz toplantısı takvimi netleşti. Mayıs 2025 FED faiz kararı, sadece ABD değil küresel piyasalar açısından da kritik bir dönemeç olacak. Son açıklamalarda güçlü büyüme, düşük işsizlik ve inatçı enflasyon vurgusu yapılırken, yatırımcılar olası faiz indirimi sinyallerine odaklandı. son dakika FED faiz kararının ardından dolar, altın, kripto para ve hisse senedi piyasalarında volatilite artabilir. Özellikle yatırımcılar, karar metnindeki yönlendirmeleri ve Başkan'ın açıklamalarını dikkatle analiz edecek. Peki, Mayıs 2025 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

MAYIS 2025 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Mayıs ayına ait faiz kararı toplantısını 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek. Küresel piyasalar açısından büyük önem taşıyan faiz kararı, 7 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı'nın gerçekleştireceği basın toplantısı da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek.

FED'İN SON KARARI NEYDİ?

FED, bir önceki toplantısında politika faizini %4,25 ile %4,50 aralığında sabit tutmuştu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü büyümeye devam ettiği, işsizliğin düşük seyrettiği ancak enflasyonun halen hedefin üzerinde olduğu vurgulandı. Bu durum, para politikasında temkinli duruşun süreceğine işaret etmişti.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Mayıs ayı toplantısına dair beklentiler ise karmaşık. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın açıklamaları, eğer ekonomide bir yavaşlama görülürse faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini gösterdi. Hammack, "Enflasyon düşer ve ekonomik aktivite yavaşlarsa faiz indirimi uygun hale gelebilir," dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Fed'e faiz indirimi çağrısında bulundu. Trump, "Enerji ve genel fiyatlar düşüşte. Fed'in faizleri düşürmesini umuyorum," şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Altının ons fiyatı, geçen hafta ticaret savaşlarına dair olumlu beklentilerin etkisiyle gerilemiş, yeni haftada ise yükselişe geçerek 30 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.300 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. FED'in faiz kararı, altın fiyatlarında yeni bir yön tayin edebilir. Faiz indirimi beklentisi, genellikle altını destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

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