Mayıs aile destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet Aile Destek Programı sorgulama ekranı

Mayıs aile destek ödemelerinin yapılacağı tarihler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımdan yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 12 aylık Aile Destek Paketi ödemeleri, Temmuz ayında son kez hesaplara yatırılacak. Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Mayıs aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte Türkiye Aile destek programı kapsamında Mayıs ayı ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemesinden yararlanan vatandaşlar, Mayıs ayı sosyal yardım parasının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

MAYIS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



Mayıs ayı Aile destek yardımı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin mayıs ayının 15'ine kadar yatırılması bekleniyor.

Türkiye Aile Destek programı ödemesinden yararlanan vatandaşlar, e-devlet üzerinden Aile Destek ödeme sorgulaması yapıyor. İşte Mayıs Aile sosyal yardım parası E-Devlet sorgulama ekranı



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayında Aile Destek Programı ödemelerine dair yaptığı açıklamasında 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapıldığını bildirmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

2023 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirlendi. Bu dönemin ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek.