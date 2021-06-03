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Ekonomi

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:17
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 3,92 artış kaydetti.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17,34, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.

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