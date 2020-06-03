Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu! 2020 Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranı kaç oldu?

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:23

Son dakika haberi... Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları merak ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde son dakika olarak açıklanıyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,39, aylık yüzde 1,36 arttı. Beklenti 10.66 düzeyindeydi. Peki Mayıs ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mayıs 2020 enflasyon rakamları ve son dakika TEFE-TÜFE oranı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını son dakika açıkladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon rakamlarında TÜFE yüzde 1,36 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,39 olarak gerçekleşti. Her sene kira kontratı yenilenecek olan vatandaşların merak ettiği TEFE TÜFE oranı belli oldu. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri son dakika güncel olarak takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Mayıs ayı 2020 enflasyon rakamları son dakika açıklandı.

2020 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,36 artış kaydetti.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

Tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti yüzde 10.66'ydı. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma ve yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.