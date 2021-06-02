02 Haziran 2021 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 16:16

Mayıs ayı işsizlik maaşı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla kısa çalışma ödeneği süresi Haziran'ın 30'una kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmasının ardından gözler maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Kısa Çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı her ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Mayıs ayı işsizlik maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mayıs ayı işsizlik ödeneği ne zaman verilecek? İşte Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının yatırılacağı tarihler...

MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Mayıs ayına ilişkin İşsizlik maaşı ödemeleri 4-5 Haziran 2021 tarihinde vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

MAYIS AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri ile ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Geçtiğimiz ay ödemeler Mayıs'ın 5'inde yapılmıştı. Bu ayın 5'i Cumartesi gününe yani hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Haziran'ın 4'ünde yapılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.