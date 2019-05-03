Mayıs ayı kira artış oranı nedir? Kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt aramaya başladı. Mayıs ayı kira zam oranları yarın saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak. Oranlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, Mayıs ayı kira artışı ne kadar olacak? TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 19.39 oranında zam yapacak.İşte haberimizin detayları…

MAYIS AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,69 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde yüzde 2.98 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 19.39 oranında zam yapacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2018 yılı içerisinde enflasyon oranlarında yükseliş yaşanması kiralara olumsuz yansımıştı. Bu sebeple kira artışı hesaplamasına yeni bir düzenleme getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanmıyor, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

NİSAN'DA ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,17 artış gösterdi. Açıklanan verilere göre Nisan ayında sözleşmesi yenilenen kiracılara yüzde 18.70 oranında artış yapıldı.

NİSAN AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: yüzde 19.39

Zam bedeli: 193 TL

Zamlı kira bedeli: 1.193 TL

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRAYA NE ZAMAN ZAM YAPILIR?

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi maddeleri içerisinde aksini gösteren bir ibare yer almıyorsa kiraya zam 1 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılır.

Ülkemizde kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmekte olup 1 yılın ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse yenilenmiş sayılır ve sözleşmenin dolduğu tarihte kira zammı hakkı doğar. Yani kira sözleşmesi üzerinde aksini gösteren bir madde bulunmuyorsa bu durumda ev sahibi kira sözleşmesinin dolması ve sözleşmenin yenilenmesi durumunda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

EV SAHİBİ KİRAYA FAZLA ZAM YAPARSA KİRA ARTIŞ ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ev sahibinin kanuni olarak belirlenen en fazla kira zam oranı üzerinde bir zam yapmayı talep etmesi durumunda kiracının bu zam oranına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bunun için kiracı kira itiraz dilekçesi yazıyor ve mahkemeye başvuruda bulunarak kira tespit davası açıyor. Kira tespit davası ile taraflar ya uzlaşıya gidiyor ya da hakim tarafından bilirkişi raporu talep edilerek kira tutarı belirleniyor.

Örnek Kira Hesaplama Tutarları (MART 2019 12 Aylık TÜFE Ortalaması ile 2019 Nisan Ayı Kira Zam Oranı Hesaplama )

Kirası 500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 93,50 Lira

Kirası 750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 140,25 Lira

Kirası 1.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 187 Lira

Kirası 1.100 TL Olanlar emlak365.com İçin Zam Tutarı 205,70 Lira

Kirası 1.250 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 233,75 Lira

Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 280,50 Lira

Kirası 1.700 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 317,90 Lira

Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 327,25 Lira

Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 374 Lira

Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 467,50 Lira

Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 561 Lira