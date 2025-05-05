Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? 2025 Mayıs kira zammı hesaplama

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira zammı son dakika belli oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı 2025 Mayıs ayı kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Buna göre; Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? İşte TÜİK TÜFE artış oranı ile 2025 Mayıs ayı kira zammı hesaplama

MAYIS AYI KİRA ARTIŞI ORANI NE KADAR OLDU?

Mayıs 2025'te konut kira artış oranı, TÜİK'in 5 Mayıs 2025 tarihinde açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine göre belirlendi. Buna göre, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı %59,64 olarak gerçekleşti.

MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI (15.000 TL ÜZERİNDEN)

Mevcut kira: 15.000 TL

Artış oranı (TÜFE 12 aylık ortalama): %59,64

Zam tutarı:

15.000 TL × 0,5964 = 8.946 TL

Yeni kira bedeli:

15.000 TL + 8.946 TL = 23.946 TL

Bu hesaplama, Mayıs 2025'te kira sözleşmesi yenilenecek konutlar için geçerlidir. İşyeri kiralarında ise, sözleşmede farklı bir oran belirtilmemişse, aynı TÜFE oranı baz alınarak artış yapılabilir.