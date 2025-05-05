İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,594
  • EURO
    43,7704
  • ALTIN
    4049.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? 2025 Mayıs kira zammı hesaplama
Ekonomi

Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? 2025 Mayıs kira zammı hesaplama

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte Mayıs 2025 kira artış oranı da netleşti. 12 aylık ortalama TÜFE verisi üzerinden belirlenen kira zammı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. Nisan ayında kira artış oranı %51,26 olarak açıklanmıştı. Peki, Mayıs ayı kira artışı ne kadar oldu, kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2025 Mayıs kira zammı hesaplama

5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? 2025 Mayıs kira zammı hesaplama
ABONE OL

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira zammı son dakika belli oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı 2025 Mayıs ayı kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Buna göre; Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu? İşte TÜİK TÜFE artış oranı ile 2025 Mayıs ayı kira zammı hesaplama

MAYIS AYI KİRA ARTIŞI ORANI NE KADAR OLDU?

Mayıs 2025'te konut kira artış oranı, TÜİK'in 5 Mayıs 2025 tarihinde açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine göre belirlendi. Buna göre, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı %59,64 olarak gerçekleşti.

MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI (15.000 TL ÜZERİNDEN)

Mevcut kira: 15.000 TL

Artış oranı (TÜFE 12 aylık ortalama): %59,64

Zam tutarı:

15.000 TL × 0,5964 = 8.946 TL

Yeni kira bedeli:

15.000 TL + 8.946 TL = 23.946 TL

Bu hesaplama, Mayıs 2025'te kira sözleşmesi yenilenecek konutlar için geçerlidir. İşyeri kiralarında ise, sözleşmede farklı bir oran belirtilmemişse, aynı TÜFE oranı baz alınarak artış yapılabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.