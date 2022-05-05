Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mayıs 2022 kira zam oranı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, Mayıs ayı kira zam oranını merak etmeye başladı. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69.97'ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 7.25 oldu. Peki Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar oldu? Mayıs 2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı ve Mayıs 2022 kira zam oranı hesaplama.

MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.



Kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zam oranı Mayıs 2022 için yüzde %34,46 olarak gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 34,46 oranında zam yapabilecek.



Mayıs 2022 kira zam oranı hesaplaması şu şekilde:

MAYIS 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

Mayıs Kira Artış Oranı: %34,46

Mayıs 2022 Kira zam tutarı: 344,6 TL

Mayıs 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.344,6 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Mayıs 2022'de ödeyeceği kira zammı 344,6 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.344,6 TL olarak gerçekleşecek.

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmî kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.