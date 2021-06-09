09 Haziran 2021 Çarşamba 10:08 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:08

Nakdi ücret desteği ödemeleri devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan işverenler işçileri ücretsiz izne çıkarmıştı. Devlet, salgın döneminde ücretsiz izne çıkanlara nakdi ücret desteği sağlıyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılanlara sağlanan Nakdi ücret desteği sorgulamaları e Devlet üzerinden yapılabiliyor, Peki Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği sorgulama e Devlet sayfası haberimizde yer alıyor.

MAYIS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

Mayıs ayı Nakdi Ücret desteği ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.

E-Devlet nakdi ücret sorgulaması ile paranızın hesabnıza yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA E-DEVLET

İŞKUR tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Nakdi Ücret Desteği, 2021 yılının Haziran 30'una kadar uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan Mart'ın 15'inden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazananlar ve yaşlılık aylığı almayan işçiler Nakdi ücret desteğinden faydalanıyor.

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.