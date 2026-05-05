  • Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı duyurdu.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 09:47
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar liralık yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı duyuruldu. Bakan Göktaş, bu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

"TOPLAM 8,4 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARINI HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Yapılan ödemelerin tüm vatandaşlara katkı sağlamasını dilediklerini belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • yaşlı aylığı
  • engelli aylığı
  • Mahinur Özdemir Göktaş

