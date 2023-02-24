Mazhar Uslu: Petrol Sektöründe Dünya Markası Olmayı Hedefliyoruz

Petrol sektöründe Türkiye'de elde ettikleri başarıyı global ölçeğe taşımayı amaçladıklarını belirten Mazhar Uslu, "Çeşme Class ile bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı her geçen gün büyüterek ve şubeleşmeye önem vererek Türkiye'nin milli markası olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



ŞUBE SAYIMIZI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ



Kara ve deniz taşımacılığı ile yurtdışına şubeleşme konusundaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mazhar Uslu, "Şube sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bilineceği üzere petrol şirketimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çıkarak Türkiye geneline yayıldı. Bu doğrultuda birincil amacımız büyükşehirlerde daha hızlı gelişim göstererek şube sayımızı artırmaya yönelik. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar, fazlasıyla meyvesini verdi. Özellikle uzun yol şoförlerinden yüksek düzeyde memnuniyete ilişkin geri bildirimler alıyoruz." İfadelerini kullandı.

KISA SÜREDE TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI PETROL ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLDUK



Çeşme Class'ın başarılarına vurgu yapan Mazhar Uslu, "Kısa sürede Türkiye'nin en başarılı petrol şirketlerinden biri olduk. Petrol sektörü rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biri. Burada kısa sürede elde ettiğimiz başarılar bizim için oldukça önemli bir yere sahip. Her zaman tüketicinin beklentilerine cevap veren ekonomik çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle fiyatlandırma tarifemizin tüketiciyi fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. Şoför arkadaşlardan doğrudan aldığım geri bildirimler bu yönde. Herkes fiyat istikrarımızdan ve düşük maliyetle akaryakıt çözümlerimi sunuyor olmamızdan fazlasıyla memnun." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

SEKTÖRÜN TALEPLERİNE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE CEVAP VERİYORUZ



Son olarak sektörün beklentilerine yönelik çözümlerle yatırımlara devam edeceklerini belirten Mazhar Uslu açıklamalarında; "Sektörün taleplerine yenilikçi çözümlerle cevap veriyoruz daima ileriyi, günceli takip ediyoruz. Özellikle petrolcülük faaliyetlerinde yaşanan güncel gelişmelerle ve yenilikçi yaklaşımlarla yönetim politikalarımızı tekrardan gözden geçiriyor ve milletimizin hak ettiği ölçüde dünya standartlarında hizmet kalitesi sunuyoruz. İnovatif yaklaşımlardan vazgeçmeden petrol sektörüne yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte Çeşme Class'ı bir dünya markası haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Deniz taşımacılığı konusunda da çalışmalarda bulunduklarını belirten Uslu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Yurt içi ve yurt dışında nakliye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca çok önemli taşımacılık türlerinden biri olan deniz taşımacılığında da titiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni hedefimiz Dubai. Umuyoruz ki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde sürdüreceğiz."