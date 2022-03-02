2 Mart 2022 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:39

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? sorusunun yanıtı çiftçiler tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmesi beklenen mazot gübre destek ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. 2022 mazot gübre desteği için çiftçilerin gözü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği ödeme tarihleri

Çiftçilere maddi destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl mazot gübre yardımı yapılıyor. Bakan Pakdemirli geçtiğimiz hafta tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını kaydetmişti. İşte Mazot gübre desteği ile ilgili son gelişmeler

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Mazot gübre desteğinin 2022 yılında ne zaman ödeneceğine ilişkin henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Mazot gübre desteği ödemeleri geçtiğimiz yıl Mart ayının 5'inde başlamıştı. Önceki yıllar baz alındığında ödemelerin Mart ayının ilk ve 2. haftası yapılması bekleniyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ (TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE)

Mazot gübre destek ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; İlk ödemeler TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, daha sonraki hafta TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödeme yapılacaktır.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere 2022 yılı için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlenmişti.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira Mazot gübre desteği sağlanacak. "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira Mazot gübre destek ödemesi yapılacak.