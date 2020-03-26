26 Mart 2020 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:06

Mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği 2020 ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamasında 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını belirtti. Mazot gübre desteği 2020 ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yarından itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2020 NE KADAR?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını belirtti.

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı.

Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.