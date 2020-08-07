07 Ağustos 2020 Cuma 13:01 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 13:01

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi. Motorine zam geleceğinin haberini duyan vatandaşlar, Mazota zam mı geliyor? Benzine zam var mı? sorularının yanıtını yoğun olarak araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan fiyat artışı sonrası bu gece itibariyle pompaya yansıyan zam 16 kuruş olacak. Bu gelişme sonrası motorin fiyatları yükseldi. Peki Benzine zam var mı?

BENZİNE ZAM VAR MI?

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı.

Motorine zam geldi. Bu geceden itibaren mazotta 16 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlı fiyatlar, pompaya yansıyacak. Mazotun litre fiyatı 16 kuruş zamlanacak.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,94 dolardan alıcı buldu.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerden sonuç alınamaması, olumsuz sinyaller veren ABD işsizlik verileri ve ülkede artış göstermeye devam eden koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan, ABD hane halkı borcu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydederken 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.

Brent petrolde teknik olarak 45,05 ile 45,09 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.