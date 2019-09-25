Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var? Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meclis'e gelmesi beklenen yasalar arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu var. Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Tatilin büyük bir bölümünün tamamlanması ile meclisin açılışı da heyecanla bekleniyor. Meclis açılışına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...