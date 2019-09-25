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Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var?

Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meclis'e gelmesi beklenen yasalar arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu var. Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Tatilin büyük bir bölümünün tamamlanması ile meclisin açılışı da heyecanla bekleniyor. Meclis açılışına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Temmuz tarihinden itibaren tatile girmişti. Meclis'in gündemine gelecek konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu bulunuyor. Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meclis açılışı ve meclis gündemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? 
TBMM 18 Temmuz 2019 tarihinde 105'inci birleşiminde verilen karara göre 1 Ekim Salı günü açılacak.
 
TBMM SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
Meclis 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15:00'te toplanacak. TBMM’nin tatile girmesinin ardından 3600 Ek Gösterge, EYT, af yasası gibi konuların ne zaman görüşüleceği büyük merakla bekleniyor.
 

 
MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi
 
Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
 
Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
 
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
 
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
 

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