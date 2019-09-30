Meclis ne zaman açılıyor? Meclis gündeminde neler var? Meclis ne zaman açılıyor? Meclis gündeminde neler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 19 Temmuz’da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak. Yarın ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek. Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Meclis gündemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...