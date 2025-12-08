İSTANBUL 10°C / 7°C
Ekonomi

Meclis'te bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak

TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ededen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak' dedi.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir

Türkiye'nin küresel etkinliğini daha da arttırmaya, savunma ve güvenlik alanında caydırıcı kapasitemizi geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz

2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak

Güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim yapımız, Türkiye Cumhuriyeti olarak küresel dönüşümü doğru okuduğumuzu göstermektedir. Bu yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

"Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir"

Salgın öncesi 2000-2019 yılları arasında yıllık ortalama %4.7 oranında mal ve hizmet ticareti artışı sağlanmışken, 2022-2024 yılında bu oran %3,4'e gerilemiştir. 2025-30 döneminde ise %3 seviyelerinde kalacağı öngörülmektedir

Türkiye ekonomisinde 2025 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda %3,7 oranında büyüme gerçekleştirilmiştir. Büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde devam etmektedir

  • Cevdet Yılmaz
  • bütçe
  • TBMM

