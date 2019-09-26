Medeniyetler ittifakı için THY’ye küresel misyon

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ile önemli bir iş birliğine imza attı. Küresel bir misyon üstlenen THY imzalanan anlaşma kapsamında ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesini hayata geçirilecek. ABD’nin New York şehrinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

FARKINDALIK ARTACAK

İmzalanan anlaşma ile sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç yaratması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek.

Bu organizasyonla spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirerek küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekilecek. Açıklamada imza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın şu ifadelerine yer verildi:

BAYRAK TAŞIYICIYIZ

“Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. Ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz.”