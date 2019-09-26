Medeniyetler ittifakı için THY’ye küresel misyon
THY, BM’nin Medeniyetler İttifakı ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda ‘Barış İçin Spor Ödülleri’ projesi hayata geçirilecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı “Bu tür projeler coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon” dedi.
Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ile önemli bir iş birliğine imza attı. Küresel bir misyon üstlenen THY imzalanan anlaşma kapsamında ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesini hayata geçirilecek. ABD’nin New York şehrinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.
FARKINDALIK ARTACAK
İmzalanan anlaşma ile sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç yaratması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek.
Bu organizasyonla spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirerek küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekilecek. Açıklamada imza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın şu ifadelerine yer verildi:
BAYRAK TAŞIYICIYIZ
“Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Biz Doğu ile Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz. Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz. Ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz.”
İstanbul’da karar verildi
Geçen şubat ayında Medeniyetler İttifakı (Mİ) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos’un ziyareti ile İstanbul’da, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, milli havayolunun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler üzerinde çalışılmış ve THY’nin uzun yıllar ulaslararası düzeyde sağladığı sponsorluk çalışmaları ile sporun ve sporcunun dostu olarak kabul görmesi de dikkate alınarak spor konsepti çerçevesinde bir iş birliğine gidilmesinde görüş birliğine varılmıştı.
Sporun birleştirici gücü barış için vesile olacak
İlker Aycı, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde, birlikte hayata geçirmekte büyük fayda gördüğümüz önemli bir projede olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; ‘Barış için Spor Ödülleri’ projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.”
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