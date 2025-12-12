Mega endüstriyel bölgeler inşa edilecek! 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirlendi

Bakan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen 6. MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayisine, istihdamına, üretimine ve kalkınmasına değerli katkılar sağlayan MÜSİAD'ın teknoloji alanında geliştirdiği projeleri de takdirle izlediklerini söyledi.

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sağladığı ilerlemelere ilişkin örnekler veren Kacır, 23 yıl önce sınırlı montaj sanayisinin ötesine geçemeyen, müteşebbislerin önüne bürokratik engellerle set çeken ve sanayisini kendi kabuğuna çekilmeye zorlayan bir anlayışın bulunduğunu anlattı.

Kacır, ülkenin istikbalini, refahını ve kalkınmasını engelleyenlerin bir milletin kabiliyetlerini ve özgüvenini de sindirdiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye'ye biçilen bu dar gömleği yırtıp attıklarını, istikrarsızlıklardan kurtulduklarını, 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık mal ihracatının 270 milyar dolara yükseldiğini, imalat sanayisinin katma değerinin 241 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Askeri insansız hava aracında dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, düz cam, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinci olduklarını dile getiren Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla ürünü en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Bu başarıları yeni bir dünya düzenine adım attıkları zaman diliminde yakaladıklarını vurgulayan Kacır, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde sanayi üretim endeksinin hala Kovid-19 öncesi seviyeleri yakalayamadığını aktardı.

"YATIRIMCILARA YENİ YOLLAR AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kacır, sanayide elde ettikleri ivmenin devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda dev bir AR-GE ve inovasyon altyapısı inşa ettik. Özel sektörümüz bünyesindeki 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezi, ekonomimizin teknoloji ve yenilik odaklı dönüşümünü destekliyor. 113 teknoparkımızda, 12 binden fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Kapsamlı teşviklerimiz neticesinde 23 yılda AR-GE harcamalarımızı 16,5 katına çıkararak, 19,9 milyar dolar seviyesine taşıdık. AR-GE insan kaynağı havuzumuzu 11 kat artırarak, 311 bine yükselttik."

Kacır, büyük ve güçlü Türkiye için elini ve gövdesini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislere ve yatırımcılara yeni yollar açmaya devam ettiklerini kaydederek, yatırımcı dostu uygulamalarla, sürekli güncelledikleri teşvik ve destek mekanizmalarıyla Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim üssü rolünü perçinlediklerini anlattı.

"4 YENİ ÇAĞRIYI HAYATA GEÇİRDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile sadece bir yılda elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkeye kazandırmak üzere adım attıklarını söyledi.

Kacır, veri altyapısını güçlendirmek, sanayide yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırmak, kuantum teknolojilerini milli inovasyon ekosistemine entegre etmek ve Türkiye'yi endüstriyel robotların tasarımı, üretimi ve ihracatında küresel bir merkez haline getirmek üzere 4 yeni çağrıyı hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla Merkez Bankamız ile birlikte 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık." diyen Kacır, Hamle Programı'nda bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 projeyi daha desteklediklerini bildirdi.

Kacır, "Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında, dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolarlık katkı sağlayacağız. Sanayimizi ve üretim alt yapımızı yüksek teknoloji odaklı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sanayicimizin yüksek teknolojili üretimini ivmelendirecek tüm bu adımları atarken, tüm diğer sanayi sektörlerimizi bu yolculuğa dahil ederek ve hiçbir sektörümüzü ihmal etmeyerek yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen yıl başlattıkları İstihdamı Koruma Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklediklerini hatırlatan Kacır, programdan faydalanan KOBİ'lerde 416 bin kişilik istihdamı koruduklarını ve ilave 22 bin istihdam oluşturduklarını, aylık destek tutarının 2026'da 3 bin 500 lira olacağını ve programa büyük ölçekli firmaları da dahil ettiklerini anlattı.

Kacır, "1,1 milyon istihdamı korumayı hedeflediğimiz programımızla hem çalışanımızı hem de sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bunun yanında bu sektörün özellikle batı illerinde istihdam maliyetlerinde yaşadıkları güçlükleri dikkate alarak, ülke içinde makul sürede yer değiştirmelerini hızlandırıcı adımlar atıyoruz." dedi.

Bu kapsamda birinci bölgelerdeki illerden dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerdeki illere taşınan yatırımlara istihdam desteklerinden yararlanma imkanı getirdiklerini ifade eden Kacır, bu desteklerini artık sadece yeni yatırımlara değil, birinci bölgeden taşınan yatırımlara da verdiklerini anlattı.

Kacır, hiçbir sektörü geride bırakmadan, yıllarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

"SANAYİ TESİSLERİMİZİN YOĞUNLUĞUNU ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA YAYACAĞIZ"

Bakan Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, 81 ilin topyekun kalkınmasını sağlayacak kapsamlı programla planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 155 bin hektardan 5 yılda 350 bin hektara yükselteceklerini söyledi.

Sanayi alanlarının taşınmasına yönelik programa dair detaylar veren Kacır, "Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak, bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke sathına yaymamızı mümkün kılacak sağlam bir yapıya kavuşacağız." diye konuştu.

Kacır, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yoğunlaşan sanayi üretiminin imalat sanayisindeki katma değerden aldığı payın yüzde 87 olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 25 şehrimiz sanayi katma değerimizin neredeyse yüzde 87'sini oluşturuyor. Bunu önümüzdeki dönemde mutlaka çok daha dengeli bir düzeye taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

Bu sayede istihdamı, üretimi ve kalkınmayı tüm illerde daha eşit şekilde sağlayarak bölgeleri ihya edeceklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız."

"HER ZORLUĞU AVANTAJA ÇEVİRECEK KABİLİYETE SAHİBİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu bölgeleri demir yolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla üreticilere lojistik maliyet avantajı sunan stratejik merkezler haline getireceklerinin altını çizerek, mevcut OSB'ler ile endüstri bölgelerinin demir yolları ve limanlara bağlantısını hızlandıracak altyapı projeleriyle rekabet gücünü yükselteceklerini anlattı.

Türk sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için birlik ve beraberliklerini diri tutmaya devam edeceklerini kaydeden Kacır, "23 yıldır yakaladığımız güçlü siyasi ve ekonomik istikrarımızla inşallah karşılaştığımız her zorluğu avantaja çevirecek kabiliyete ve güçlü bir altyapıya sahibiz. Bu fırsatları değere dönüştüren, ülkesine güvenen, inanan, yatırım yapan, istihdam sağlayan her adımın en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, MÜSİAD tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Raporu" da tanıtıldı.