Mega projede kritik aşama! Türkiye'nin yeni nesil enerjisi olacak

Türkiye'yi enerji sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak mega projeler arasında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'de (NGS) sona yaklaşıldı. Akkuyu NGS inşaatına ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun döküldüğünü bildirdi.

MEGA PROJEDE KRİTİK AŞAMA!

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru gelindiğini belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Birinci ünitenin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonu döküldü. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan bu işlemle önemli bir aşama daha geride kaldı. Akkuyu NGS, Türkiye yüzyılının yeni nesil enerjisi olacak."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.