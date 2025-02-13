Mega projede heyecanlandıran gelişme! 2. tünelde de ışık göründü

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni'nde, geçen kasım ayında TBM-1 tünelinin kazı çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatarak, aradan geçen sürede ikincisini de bitirerek tüm tünel çalışmalarını sonlandırdıklarını söyledi.

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabından oluştuğunu dile getiren Uraloğlu, tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesini 4 kat artırmayı, yolculuk süresini 4 saatten 1,5 saate düşürmeyi, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate indirmeyi planladıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Hat tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ve 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak." diye konuştu.



- "HALKALI-ISPARTAKULE ETABINI YIL SONUNDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 kilometrelik çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel, 1,38 kilometrelik açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8,4 kilometre uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının imalatını yaptıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla TBM makineleriyle kazıları yapılan 6,4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelde kazı çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBM kazılarını tamamlamış olduk. Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde yüzde 79 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz."

- "HALKALI'DAN SONRASI İÇİN BANLİYÖ HATTI GİBİ ÇALIŞACAK"

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule hattının aynı zamanda Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi çalışacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Açtığımız tünellerle Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek. Yapım çalışmaları süren Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın tamamlanmasıyla da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringiyle Halkalı ile Gayrettepe istasyonları arasında yolcularımız seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabilecek."

- "TRENLERİMİZ, AĞUSTOS SONRASINDA DEMİR RAYLAR ÜZERİNDE SÜZÜLECEK"

Bakan Uraloğlu, üç etaptan oluşan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule bölümünde çalışmaların sürdüğünü kaydederek, gelecek dönemde Bahçeşehir ve Çatalca istasyonlarını inşa edeceklerini ifade etti.

Projenin en uzun etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen Avrupa Birliği fonu kullandıklarını anımsatan Uraloğlu, hattın kazı çalışmalarını bitirdiklerini ve dolgu çalışmalarında yüzde 99 seviyeye geldiklerini bildirdi.

Uraloğlu, toplam 1083 metre uzunluğundaki 2 adet viyadüğü, 8 adet aç kapa tünelinin 7'sini, 30 demir yolu köprüsünün 28'ini bitirdiklerini belirterek, 52 alt geçidin tamamını inşa ettiklerini, 62 üst geçitten 57'sini tamamladıklarını ve 3 ekolojik köprü de inşa ederek doğal hayatın korunmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasının inşasının sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kapıkule-Çerkezköy etabımızın genelinde yaklaşık yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını da önümüzdeki ağustos ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu projeye hem Türkiye hem de AB tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf ettik. İnşallah ağustos sonrasında demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, bölgede gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak insanımızın hayatına da yeni bir soluk getirecektir."

- "İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDE İKİNCİ DEMİR YOLU HATTINA KAVUŞACAĞIZ"

Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını belirterek, bu alanda hayata geçirilen metro ve raylı sistem projelerini anlattı.

Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminin ve Altunizade-Bosna Bulvarı Metrosu'nun yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın yer üstünde hızlı tren hatlarımızla yer altında ise metro projelerimizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız."

- İKİNCİ TÜNELDE DE IŞIK GÖRÜNDÜ

Konuşma sonrası Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'ndaki 6,4 kilometrelik çift tüplü tünelin ikincisinde ışığın görünmesi için talimatı verdi.

TBM makinesinin teknik arıza nedeniyle kısa bir süre gecikmesi üzerine Uraloğlu bazı teknik bilgilendirmelerde bulundu ve fıkra anlattı.

Uraloğlu, "Yaklaşık 1,5 sene önce TBM makinesini Halkalı tarafından tünele yerleştirmiştik. 1,5 sene boyunca kazı yapıldı, bazı günler 30 metreye ulaştığımız zamanlar oldu. 1,5 sene çalıştık ama çıkışta ufak bir arıza oldu fakat mahcup da olmadık." diye konuştu.

İkinci tüneli açan makine TBM-2'nin kısa sürede çalıştırılmasının ardından Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'nda ikinci kez ışık görüldü. Işığın görülmesinin ardından tünel açma makinesine çıkan işçi Türk bayrağı açtı.

Tünelde katkısı olan tüm kurumlara, şirketlere ve ekibe teşekkür eden Uraloğlu, törenin ardından çalışanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.