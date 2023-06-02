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Ekonomi

Mega projede rekor seyahat! 125 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete açılan ve mega projeler arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

AA2 Haziran 2023 Cuma 13:54 - Güncelleme:
Mega projede rekor seyahat! 125 bini aştı
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Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana hatta gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla kişinin seyahat ettiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, projenin, vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmelerine katkı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projelerimizde yerli ve milli mühendislik çözümlerini daha da artıracağız. Ülkemizin dört bir yanında 3 bin 500 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları da hızla devam ediyor. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde 52 ilimiz hızlı trenle tanışacak. Demir yolu uzunluğu 28 bin 590 kilometreye ulaşacak. Demir yolu yolcu sayısı 20 milyondan 270 milyona çıkacak. Demir yolu yük taşımacılığı da 38,5 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak."

  • Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı
  • mega proje
  • seyahat

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