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Ekonomi

Melik Yiğitel'den ''asgari ücret'' açıklaması: Bu rakamdan daha az olmayacak

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 20 Aralık'ta toplanacak asgari ücret toplantısına ilişkin konuştu. Yiğitel bir rakam vererek, 'Kesinlikle bundan az olmayacak' dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Melik Yiğitel'den ''asgari ücret'' açıklaması: Bu rakamdan daha az olmayacak
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Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den yeni belirlenecek asgari ücret için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

20 Aralık'taki 3. toplantının son toplantı olabileceğini ve masadan 'uzlaşı' çıkabileceğini kaydeden Yiğitel, bir rakam da ortaya attı.

Yiğitel, "3. toplantıda el sıkışalım dendi. Taraflar teklifle gelecek, bence uzlaşıyla sona erecek. Ben kesinlikle 8250'den az olmayacak, yani yüzde 50'lik bir artış. Taraflar da ikna edilir" dedi.

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