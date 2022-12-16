Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den yeni belirlenecek asgari ücret için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

20 Aralık'taki 3. toplantının son toplantı olabileceğini ve masadan 'uzlaşı' çıkabileceğini kaydeden Yiğitel, bir rakam da ortaya attı.

Yiğitel, "3. toplantıda el sıkışalım dendi. Taraflar teklifle gelecek, bence uzlaşıyla sona erecek. Ben kesinlikle 8250'den az olmayacak, yani yüzde 50'lik bir artış. Taraflar da ikna edilir" dedi.