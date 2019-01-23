Memur ve emeklinin gözü bugün maaşlarına yapılacak olan enflasyon farkı zammının hesaplarına ödeneceği saatte. 2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının netleşmesinin ardından araştırmalarına hız veren emekli vatandaşlar, "Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Memur emekli farkları ne zaman ödenecek? 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama zam oranı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Emekliler zamlı maaşlarını birbiri ardına alıyor. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını ceplerine koyuyor. Bu hafta tüm SSK emeklileri zamlı maaşlarını almış olacak. Emekliler aynı zamanda enflasyon zam farklarının ödeneceği tarihi bekliyor. Memur ve emeklilerin maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşlara yansıyacak zam farklarının ödeneceği tarih açıklama yapmıştı. İşte o açıklamanın detayları..

2019 Ocak zamlı emekli maaş farkları için araştırmalar devam ediyor. 2019 memur ve emekliler maaşlarını ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zamlı alıyor. Öte yandan geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Milyonlarca emekli 2019 zamlı maaşların bekliyor. Emekli zamlı maaşların hesaplara yatmasının ardından emekli maaş farklarınında da günün en çok aranılanları arasında yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı.



Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.



Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.

Emekliye çifte zam!



Milyonlarca emekliye yeni maaşları ödeniyor. Emekliler hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı alıyor. 104 ile 518 lira arasındaki gelir artışı hesaplarda görülüyor



Emekliler zamlı maaşlarını birbiri ardına alıyor. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını ceplerine koyuyor. Bu hafta tüm SSK emeklileri zamlı maaşlarını almış olacak. Bağ-Kur emeklilerine de yeni maaşları 25-28 Ocak'ta yatırılacak. Emekliler hem yüzde 10.19 artırılmış net maaşlarını hem de bu yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek. Gelirlerde 104,08 ile 518,46 lira arasında artış yaşanacak.



NASIL DEĞİŞTİ?



En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı. Emeklinin eline artık bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi aylığı da 4 bin 892 lira 19 kuruştu. Bu emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 195,68 lira ek ödemeyle birlikte 5 bin 87 lira 87 kuruş geçiyordu. Emeklinin net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Emeklinin hesabına 5 bin 606 lira 33 kuruş yatırılacak.



25 OCAK'TA HESAPTA



Bu hafta memur emeklilerine de zam farkları yatırılıyor. Maaşlarını ay başında alan memur emeklileri, yüzde 10.73 zamla oluşan farkı, 25 Ocak'ta hesabında görecek.

Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammının hesaplarına ödeneceği tarihte. 2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının netleşmesinin ardından araştırmalarına hız veren emekli vatandaşlar, 'Enflasyon farkı ne zaman ödenecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair bilgiler...



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı.



Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.



Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.



EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR OLDU?



Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.



İşte memur, esnaf, BAĞKUR ve SSK emeklisinin 2019 yılında alacağı maaşlar...



BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira



BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira



Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira

Emeklilerin maaş zammı üzerinde etkisi olan enflasyon yüzde 10.19 olarak açıklandı. Toplu sözleşme ile ele edilen yüzde 4’e enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde; memur ve emeklilere verilen toplam zam oranı yüzde 10.73 oldu. 2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de zam farklarının ödeneceği tarih oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?



SSK ve Bağkur emekli aylıkları yüzde 10.2 oranında artırılacak. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için,



En düşük SSK emekli aylığı 1.747 TL'den 1.904 TL'ye,



En düşük Bağkur emekli aylığı 1.475 TL'den 1.608 TL'ye,



En düşük tarım Bağkur'lu emekli aylığı da 1.164 TL'den 1.269 TL'ye yükselecek.



SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeli enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarih bilgisini geçtiğimiz günlerde vermişti. Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." açıklamasında bulunmuştu.

Emeklinin maaşı kesilmeyecek! Emekli maaşı bağlanıp sonradan ‘prim günün eksik’ diye maaşı kesilenlerin sorunu çözüldü. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi, aynı sorunu yaşayanlara emsal oldu.

Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günü eksik' diye maaşı kesilenlere iyi haber geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci adlı vatandaş için verdikleri emsal kararla 500 bin emeklinin maaşının kurtulduğunu söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin lirayı geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyeti için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlandı. Üstelik benzer sorunu olan 500 bin kişinin yüzü güldü.





'KENDİ HATALARI'

Başdenetçi Malkoç, Mustafa Demirci'nin 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı. SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde" yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlatan Malkoç, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi. Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, "Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu" dedi.

Emekliler zamlı maaşlarını yarından itibaren ceplerine koymaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklileriyle başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, yani yarından itibaren yüzde 10.19 zamlı paralarını hesaplarında görecek. Ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak ve 26 Ocak'ta tamamlanacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta, 7 olanlar ise 18 Ocak'ta zamlı paralarını alacak. Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 artırılmış maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alırken; maaşlarını bu ayın başında alan memur emeklilerine ise yüzde 10.74 zam ile oluşan farkları 25 Ocak'ta ödenecek.



HER AY 2 BİN 220 TL EK ÖDEME

Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırıcı düzenlemelerine devam ediyor. Geçen yıl çıkarılan yasayla Emekli Sandığı Kanunu'na tabi doktor ve diş hekimlerine sağlanan ek ödeme imkanı bu ay başlıyor. Uzman doktor ve diş hekimleri emekli aylıklarıyla birlikte her ay 2 bin 220 lira 15 kuruş ilave ödeme alacak. Uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinde ise ek ödemenin tutarı bin 697 lira 76 kuruş olacak. Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabilecek. Eğer doktor vefat etmişse, ek ödeme, hak sahibi yakınlarına verilecek. Örneğin; uzman hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 220 lira 15 kuruşluk ilave ödemeden bin 110 lira 8 kuruş; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 665 lira 11 kuruş pay alacak. Ölenlerin hak sahibi çocuklarına da 555,04'er lira ilave ödeme yapılacak. Uzman olmayan hekim veya diş tabibinin ise yüzde 50 oranına tabi eşi 848,88 lira, yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 273 lira 32 kuruş alacak.

2019 yılı asgari ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk yarısında İmam ve Vaiz maaşı (aile yardımı hariç)

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş İmam Vaiz 1/4 25 ve üstü 3.867 TL 4.451 TL 1/4 24 3.866 TL 4.449 TL 1/3 23 3.858 TL 4.442 TL 1/2 22 3.851 TL 4.435 TL 1/1 21 3.843 TL 4.427 TL 2/3 20 3.832 TL 4.297 TL 2/2 19 3.825 TL 4.290 TL 2/1 18 3.818 TL 4.283 TL 3/3 17 3.766 TL 4.248 TL 3/2 16 3.760 TL 4.242 TL 3/1 15 3.754 TL 4.236 TL 4/3 14 3.721 TL 4.136 TL 4/2 13 3.716 TL 4.131 TL 4/1 12 3.711 TL 4.126 TL 5/3 11 3.621 TL 3.919 TL 5/2 10 3.608 TL 3.884 TL 5/1 9 3.603 TL 3.879 TL 6/3 8 3.599 TL 3.865 TL 6/2 7 3.594 TL 3.855 TL 6/1 6 3.590 TL 3.857 TL 7/3 5 3.586 TL 3.825 TL 7/2 4 3.583 TL 3.821 TL 7/1 3 3.579 TL 3.817 TL 8/3 2 3.576 TL 3.809 TL 9/3 2 3.572 TL 3.763 TL 9/2 1 3.568 TL 3.759 TL 9/1 0 3.566 TL 3.757 TL

Kadro unvanı “Memur” olanların 15 Ocak 2019 net maaşı ve 14 günlük zam farkı

D/K Hizmet Yılı 2019 Ocak Ayı “Memur” Maaşı Net Maaş 14 Günlük Fark Toplam Ödeme 1/4 25 ve üstü 3.855 TL 182 TL 4.037 TL 1/4 24 3.853 TL 182 TL 4.035 TL 1/3 23 3.846 TL 182 TL 4.028 TL 1/2 22 3.838 TL 181 TL 4.019 TL 1/1 21 3.831 TL 181 TL 4.012 TL 2/3 20 3.769 TL 178 TL 3.947 TL 2/2 19 3.762 TL 177 TL 3.939 TL 2/1 18 3.806 TL 177 TL 3.983 TL 3/3 17 3.630 TL 169 TL 3.799 TL 3/2 16 3.624 TL 168 TL 3.792 TL 3/1 15 3.618 TL 168 TL 3.786 TL 4/3 14 3.586 TL 166 TL 3.752 TL 4/2 13 3.581 TL 166 TL 3.747 TL 4/1 12 3.575 TL 166 TL 3.741 TL 5/3 11 3.375 TL 156 TL 3.531 TL 5/2 10 3.428 TL 140 TL 3.568 TL 5/1 9 3.423 TL 139 TL 3.562 TL 6/3 8 3.419 TL 139 TL 3.558 TL 6/2 7 3.415 TL 139 TL 3.554 TL 6/1 6 3.410 TL 139 TL 3.549 TL 7/3 5 3.407 TL 139 TL 3.546 TL 7/2 4 3.403 TL 139 TL 3.542 TL 7/1 3 3.399 TL 138 TL 3.537 TL 8/3 2 3.324 TL 135 TL 3.459 TL 9/3 2 3.320 TL 135 TL 3.455 TL 9/2 1 3.316 TL 135 TL 3.451 TL 9/1 0 3.313 TL 135 TL 3.448 TL

Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Ocak 2019 Net Maaş Bakan Yardımcısı 1/4 25 ve üstü 21.807 TL Genel Müdür 1/4 25 ve üstü 11.890 TL Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 ve üstü 9.681 TL Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve üstü 9.025 TL Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 ve üstü 8.242 TL Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) 9/1 0 5.565 TL Gelir Uzmanı 1/4 25 ve üstü 5.504 TL Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.516 TL İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.507 TL Uzman Tabip 1/4 25 ve üstü 6.687 TL Veteriner 1/4 25 ve üstü 5.752 TL Mühendis 1/4 25 ve üstü 5.800 TL Öğretmen 1/4 25 ve üstü 4.264 TL İstatistikçi 1/4 25 ve üstü 5.107 TL Ekonomist 1/4 25 ve üstü 3.959 TL Kütüphaneci 1/4 25 ve üstü 4.538 TL Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 ve üstü 4.617 TL Avukat 1/4 25 ve üstü 5.516 TL Vaiz 1/4 25 ve üstü 4.450 TL Polis Memuru 1/4 25 ve üstü 5.073 TL Şube Müdürü 1/4 25 ve üstü 5.673 TL Zabıt Katibi 1/4 25 ve üstü 4.510 TL Zabıta Memuru 1/4 25 ve üstü 3.934 TL Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 ve üstü 3.989 TL Şef 1/4 25 ve üstü 4.145 TL Memur 1/4 25 ve üstü 3.854 TL Araştırmacı 1/4 25 ve üstü 5.476 TL Programcı (teknik lisansiyer olmayan) 1/4 25 ve üstü 4.600 TL Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve üstü 3.922 TL Hizmetli 1/4 25 ve üstü 3.407 TL Öğretmen 9/1 0 3.699 TL İnfaz Ve Koruma Memuru 9/1 0 3.673 TL Polis Memuru 8/1 0 4.459 TL Hizmetli 9/1 0 3.085 TL İmam-Hatip (meslek lisesi) 12/3 0 3.526 TL VHKİ 9/1 0 3.374 TL Tekniker 9/2 0 3.841 TL 1.Sınıf Hakim ve Savcı 1/4 25 ve üstü 14.508 TL Hakim-Savcı Adayı 9/1 0 5.882 TL Profesör (en az 4 yıllık) 1/4 25 ve üstü 10.014 TL Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) 1/4 25 ve üstü 7.470 TL Yardımcı Doçent 1/4 25 ve üstü 6.097 TL Araştırma Görevlisi 7/1 0 5.380 TL Öğretim Görevlisi 7/1 0 5.244 TL

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?



Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.





4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:



Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Ardından T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra "sorgula" seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.