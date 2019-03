Memur emekli maaş 2019 zam oranları nasıl hesaplanır? Emeklilerin intibak zamları ne zaman verilecek?

Emekli memur maaşları zam oranları nasıl hesaplanıyor? İntibak zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak? SSK (4A) emekli maaşları hangi gün yatar? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2019 yılı itibariyle memur maaşlarına yapılan zamlar birilkte SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. Yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine, Temmuz ayında da zam var. Aynı zamanda bayramda ikramiye ödemeleri yapılacak. Bu imkan, geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı. İşte 12.3 milyon emekli ve memurun maaş zam oranları ve hesaplama işlemleri…

Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri kendilerine yapılan yüzde 10.19 oranındaki zamlarla yüzleri güldü. Meclis gündeminde olan 2000 yılı sonraki emekliler için intibak yasası bekleniyor. İntibak yasası Meclis'ten geçtikten sonra emekliye 355 TL'lik bir artış yapılacak. Şimdi binlerce emeklinin gözü kulağı zam yolunu açacak olan ve Meclis'in gündeminde olan intibak yasasında.

MAAŞI DÜŞÜK EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDESİ

SGK, kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için harekete geçti. SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına aldı. Sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıkları düzeltilecek ve toplu ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

PARA İADE EDİLECEK

İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Düzenlemeyle 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı.

2019 SSK Bağ-Kur emekli intibak ek ödeme artış oranı ne kadar?

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HERKESE FARKLI ZAM

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

FARK HAZİNE'DEN

Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek. Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık fark Hazine'den karşılanacak.

VEFAT EDENİN YAKININA

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. Örneğin; emeklinin maaşı 660 lira ise eşine 330, 2 çocuğuna 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira ödenecek.

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etti. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

TAM GÜNÜ DUYURULACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koyacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra ancak ikinci ikramiye yatırılmadan önce emekli aylığı bağlananlar, 2018'i bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emeklileri maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıktı.

2018’in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019’un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Emekliler maaşına göre 51 lira ila 254 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak.

EK ÖDEMELER ARTTI

Memur emeklilerine yapılan yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 10.19’luk zam ile birlikte emeklilerin her ay maaşlarına yatan ek ikramiye tutarları da arttı. 2019 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emekliler 1000'er liralık ikramiye alacaklar.

Emeklilerin maaş hesaplarında en çok kafa karışıklığı yaratan konu, ek ödemeler. Ek ödeme nedeniyle emekliler ya maaşını yanlış hesaplıyor ya da maaşının eksik yattığını öne sürüyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri her ay ek ödeme alıyor ve bu sayede de maaşları artıyor. Peki, nedir bu ek ödeme? 2006 yılında vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4’ü, ek ödeme olarak, her ay maaş hesaplarına yatırılıyor. Yüzde 4’lük oran sabit ve maaşa göre hesaplanıyor. Hal böyle olunca da maaşı düşük olanın ek ödemesi düşük, yüksek olanın ek ödemesi de yüksek oluyor. Örneğin, 2.500 lira maaş alan bir emekli her ay 100 lira ek ödeme alırken, maaşı 13 bin lira olan bir emekliye her ay 520 lire ek ödeme yatıyor.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018’in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var. Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019’un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73’lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4’lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019’da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ OLACAK

2019’da da emekliler, yine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000 liralık ikramiye alacaklar. Kimi emekliler ikramiye tutarının artırılacağı yönünde söylentiler olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını da soruyor. Şimdilik bu konuda bir gelişme yok. Daha açık bir anlatımla bu sene de bayram ikramiyeleri olacak ama bin liralık rakam artacak mı; o tarafı belli değil.

Memur emeklisinin 2019 yılı itibariyle maaşlarına yapılan zamlar sonrası tutarların ne kadar olduğu, en düşük personelin kaç lira maaş aldığı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere aralık ayı enflasyon zam oranları ile birlikte emekli memur maaşları belli oldu. Zam oranlarına göre bu yılki emekli memur maaşların brüt net rakamlarına ilişkin detayları sizler için derledik.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Çalışma hayatı sürdüren vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini merak etmektedirler. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bazı sigorta bilgileri ve kimlik bilgileri ile ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilmekteydiler; ancak şimdi SGK’nın ne zaman emekli olurum uygulamasıyla emeklilik yaşınızı internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum diye merak ediyorsanız aşağıdaki emeklilik hesaplama aracımızla emeklilik hesaplamasını yapmak istediğiniz kişi için uygun olan statüyü seçtikten sonra istenen tüm bilgileri giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

E- DEVLET SİTESİNİ ZİYARET EDEREK EMEKLİLİK YAŞINIZI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Bu yöntemle SSK ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını öğrenmek için öncelikle PTT’lere üzerinde T.C. kimlik numaranızın yazılı bulunduğu nüfus cüzdanınızla başvurarak E-Devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. PTT bu işlem karşılığında, şifrenizi ilk alışınızda 2 TL işlem ücreti almaktadır.

Daha sonra aldığınız şifre ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapıp linkleri takip ederek SGK emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

Bağ-Kur kurumunda emekli olma yaşını hesaplama işleminiz için öncelikle emeklilik yaşı hesaplama sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. SGK’nın “4B Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması başlığı altında bulunan sitesi önünüze gelecektir.

Bu sitede emeklilik bilgilerinizi giriniz. Yani emeklilik türünüzün kısmi ya da tam olduğunu, cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi giriniz. Ardından özel durum bilgileriniz mevcut ise onları giriniz.

Özel durumunuz varsa maluliyetinizin olup olmadığını, maluliyet derecenizi, erken yaşlanma durumunuz var mı yok mu ve bakıma muhtaç malul çocuğunuz var mı kısmını doldurunuz.

Son olarak da sadece yurt dışı borçlanması ile emekli olmak istiyorsanız yanında kutucuğa da tıklayınız. Girilen bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra “TAMAM” butonuna tıklayınız. Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

SSK yani 4A kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada SSK yani 4A kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız.

Hemen sonrasında, burada yer alan "4A Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasına giriş yapınız.

Daha sonraki aşamada; "doğum tarihinizi" "işe giriş tarihinizi" "ilk tescil tarihinizi" ve "prim günlerinizi" sistemde yer alan bu bölümlere yazınız.

Bu arada, SSK yani 4A birimi üzerinden emeklilik hesaplaması yapmadan önce eğer bilmiyorsanız; prim, hizmet ve işe başlama tarihi bilgilerinizi öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü emeklilik hesaplaması yapılırken, görüldüğü üzere, bu bilgiler sizden istenmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

Emekli Sandığı yani 4C kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada, Emekli Sandığı (4C) kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız. Ardından ise; "Doğum tarihinizi" "Cinsiyetinizi" ve "Hizmet başlangıç ve bitiş tarihinizi" sistemde bulunan ilgili alanlara yazınız.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilik sorgulama olarak yapılabilecek diğer bir işlem ise emekli maaş dökümüdür. Emekli maaşı dökümü sadece emekli olan kişiler için geliştirilen bir uygulama olduğu için sadece emekli vatandaşların online olarak Emekli maaşı dökümü alabilmektedir.

Emekli maaşı dökümü için e devlet kapısına giriş yapılması gerekmektedir. Giriş yapıldıktan sonra sistemde yer alan emeklilik sorgulama hizmetlerinden maaş dökümü hizmetine tıklanması gerekmektedir.

Seçim ile birlikte ekranda hangi dönem için emeklilik sorgulama yapılacaksa, o dönemin seçilmesi gerekmektedir. Seçimin ardından ise ekranda ilgili dönme için döküm yer alacaktır. Dökümde ilgili ay içerisinde alınan maaş ile ilgili detaylar yer alacağı için kolayca bilgi alınabilmektedir.

Gerek emeklilik sorgulama gerekse de diğer SGK hizmetleri, resmi bilgiler üzerinden sorgulama yapan vatandaşlara bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan tüm bilgiler güvenli ve kişiye özel doğru bilgilerdir.

SSK (4A) emekli maaşları hangi gün yatar?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağkur (4B) emekli maaşları hangi tarihte hesaba geçer?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26’sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27’sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28’inde aylıklarını alabilecektir.

Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları hangi tarihte yatar?

3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

Emekli maaşları saat kaçta yatar, hesaba geçer?

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günükü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.