Memur emekli maaşı 2019 ikramiyesi nasıl hesaplanır AYM Memur emeklisinin ikramiyesi kararı son dakika haberleri

Memur emekli maaşı 2019 ikramiyesi nasıl hesaplanır? Memurların 30 yılı aşan ikramiyeleri nasıl ödenir? AYM Memur emeklisinin ikramiyesi kararı son dakika açıklamaları neler? 2019 memur emeklisinin ikramiyesi ne kadar? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Emekli aylıklarında, gösterge ve ek gösterge aylığı, tab aylığı, kıdem aylığı gibi unsurlkar bulunmakta olup, bugün dosyamızda, emekli aylıklarının ve emeklilik ikramiyesinin nasıl hesaplanacağına yer vereceğiz. Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği itiraza ilişkin karar AYM'den geldi. Anayasa Mahkemesi, 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emekli memurlara, 30 yılı aşan süre için yıllık 50 lira üzerinden hesaplanan emekli ikramiyesi ile ilgili kararını açıkladı. 1993 yılında 31 yıllık hizmet süresi ile emekli olan bir memura 30 yılı aşan 1 yıllık süre için ikramiye olarak 50 TL anapara ve 6,55 TL faiz olmak üzere toplam 56,55 TL ödeme yapıldı. Vatandaş enflasyon karşısında değer hak kaybına uğradığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Ödemenin ya 2017 yılındaki memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmasını ya da enflasyon oranında artırılarak ödenmesi talebi ile SGK'ya başvurdu. Talebi reddedilince hukuki yolları kullanan memur emeklisi, son olarak AYM'ye mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. Memur emeklisi maaş ikramiyesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler haberimizde.

Anayasa Mahkemesi milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği "mülkiyet ihlali" başvurusunu karara bağladı. Emekli Sandığı Kanunu'nun, kamu çalışanlarına emekli ikramiyesini 30 sene ile sınırlayan hükmü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekli memurlar, fazla yıllarına ait olan emekli ikramiyesini alabilmek için yıllarca hukuk mücadelesi vermiş ve AYM 7 Ocak 2015 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etmişti.

SGK AYM kararları geriye dönük olarak uygulanmadığı için, iptal kararının ardından geriye dönük olarak ikramiye talebinde bulunanlara ret cevabını verdi. Ancak memurlar tarafından idare mahkemeleri ve Danıştay'da açılan davalar peş peşe kazanılınca, konu ile ilgili yasal düzenlemeye gidildi.

Bu düzenlemeye göre emekli olunan tarihteki katsayı üzerinden ikramiye ödenmesi öngörüldü. Bununla birlikte 1980'li yıllarda emekli olanlar için 5-6 kuruş gibi ikramiye rakamlarının ortaya çıkması ile birlikte TBMM'deki görüşmeler sırasında iyileştirmeye gidildi. 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile yıllık en düşük emekli ikramiyesi için 50 lira sınırı koyuldu.

Yani 1995 ve öncesinde emekli olanlara yıllık 50 TL, sonraki yıllarda emekli olan memurlara ise emekli oldukları tarihteki memur maaş katsayısı üzerinden ödeme yapılması kararlaştırıldı.

AYM'YE BAŞVURULDU

1993 yılında 31 yıllık hizmet süresi ile emekli olan bir memura 30 yılı aşan 1 yıllık süre için ikramiye olarak 50 TL anapara ve 6,55 TL faiz olmak üzere toplam 56,55 TL ödeme yapıldı. Vatandaş enflasyon karşısında değer hak kaybına uğradığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.

Ödemenin ya 2017 yılındaki memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanmasını ya da enflasyon oranında artırılarak ödenmesi talebi ile SGK'ya başvurdu. Talebi reddedilince hukuki yolları kullanan memur emeklisi, son olarak AYM'ye mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu.

BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜ ALINDI

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu ile ilgili AYM'ye görüşünü bildirdi. Bakanlık, devlete ciddi bir ekonomik yük getirmesi muhtemel olan sorunun çözümünde, devletin ağır ekonomik külfet altına girmesini önleyecek şekilde, ekonominin gerektirdiği kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında adil dengenin sağlanması gerektiği ile ilgili görüşünü AYM'ye sundu.

HAK NE ZAMAN KAZANILDI?

AYM tarafından öncelikle alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğratıldığı iddiası incelenirken, hakkın hangi tarihte ortaya çıktığı tespit edildi.

AYM tarafından verilen iptal kararlarının geriye yürümediğine dikkat çekilen kararda, daha önce emekli olan kişilerin hakkının yasal düzenleme tarihi olan 27 Ocak 2017'de doğduğuna karar verildi. Bununla birlikte enflasyon karşısında değer kaybı olup olmadığı da bu tarihe göre değerlendirildi.

27 Ocak 2017 ile ikramiye ödemelerinin yapıldığı Ağustos 2017 tarihleri arasında enflasyondan kaynaklı olan 1,75 TL'nin ödenmesini yeterli bulan mahkeme, idarenin bu tutarı aşarak 6,55 TL ödeme yaptığını tespit etti.

AŞAĞIDAKİ HESAPLAMA 2015 KATSAYILARINA GÖRE YAPILMIŞTIR



A) Emekli aylığı hesaplamasının yasal dayanağı, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesidir.



"Madde 41;



a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.

b) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanır.

Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1'inin 12'de biri emekli aylığına ayrıca eklenir.

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malullük aylıklarında emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklarının % 100'ünü geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz."



1- Emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan tablo, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan derece ve kademelere göre belirlenen gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımından gösterge aylığının brüt tutarı bulunmaktadır.



AYLIK GÖSTERGE TABLOSU



Kademeler



Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 1320 1380 1440 1500 ? ? ? ? ?



2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 ? ? ?



3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 ?



4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265



5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110



6 760 785 810 835 865 895 915 950 985



7 705 720 740 760 785 810 835 865 895



8 660 675 690 705 720 740 760 785 810



9 620 630 645 660 675 690 705 720 740



10 590 600 610 620 630 645 660 675 690



11 560 570 580 590 600 610 620 630 645



12 545 550 555 560 570 580 590 600 610



13 530 535 540 545 550 555 560 570 580



14 515 520 525 530 535 540 545 550 555



15 500 505 510 515 520 525 530 535 540



Örnek: Birinci derecenin birinci kademesinde bulunan bir kişinin gösterge aylığı rakamı 1320 x 0,079308 (memur maaş katsayısı) = 104,69 TL. derece kademe karşılığı gösterge aylığı tutarı olmaktadır.



Diğer derece ve kademelerin gösterge aylığı tutarları da aynı şekilde hesaplanmaktadır.



2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan unvanlara göre tespiti yapılan ek gösterge rakamları ile özel kanunlar (TBMM., RTÜK, TRT, REKABET KURUMU gibi) ile tespit edilen ek gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar ek gösterge aylığı olmaktadır.



3- Emekli aylığı hesaplanmasında, aylık ve ikramiye tutarının artmasında önemli faktörler arasında 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddenin yer almakta olduğunu görmekteyiz. Bu madde, emekli aylığını artırdığı gibi emekli ikramiyesinin artmasına katkısı büyüktür.



"Ek Madde 70 ? Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;

a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,

b)Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,

- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,

- Diğerlerinde % 40 ına,

tekabül eden miktarı,

emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfı, görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır.

Bu tutarlar, bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli,adi malullük, vazife malullüğü,dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir."



Bu maddeye göre hesaplama da en yüksek devlet memuru sayılan Başbakanlık Müsteşarı aylığı esas alınmaktadır. Başbakanlık müsteşarı birinci derece dördüncü kademenin gösterge rakamı olan 1500 ile Başbakanlık Müsteşarının ek gösterge rakamı olan 8000 rakamının toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutarın, maddede ek göstergelere göre gruplandırma sonucu tespit edilen oranların karşılığına gelen tutar, emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaktadır.



Örnek;



1500 + 8000 = 9500 x 0,079308 x % 200 = 1.506,85 TL.



1500 + 8000 = 9500 x 0,079308 x % 180 = 1.356,17 TL. gibi.



Aşağıda gruplandırma yapılarak tutarlar belirtilmiştir.



4- Emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan kıdem aylığı ve taban aylığı esası 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile getirilmiştir. Bu maddede yer alan taban aylığı emekli aylık ve ikramiyesinde faydası olmakla birlikte kıdem aylığının faydası yok denecek kadar azdır.



?Madde 1 ? A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.



Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır.



Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.



Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.



Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat,ödenek,ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.?



- Taban aylığı tutarı : 1000 gösterge x1,24144 Taban aylığı katsayısı = 1241,44 TL.



- Kıdem aylığı tutarı : 20 gösterge x 0,079308 Memur maaş katsayısı x 1 = 1,59- Bir yıl kıdemi olan için,



20 x 0,079308 x 2 = 3,17- İki yıl kıdemi olan için, her yıl artıkça kıdem aylığı tutarı da bu şekilde hesaplamada artmaktadır. Kıdem aylığı tutarı 25 yıl ve daha fazla hizmet sürelerinde aynı olmaktadır. Bu süreler için 500 x 0,079308 = 39,65 TL. olmaktadır.



5- Yukarıda yasal çerçevesi gösterilen unsurlar, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplamada dikkate alınmaktadır. Memur maaş katsayısının dayanağı mevzuat hükmü 657 sayılı Kanunun "Katsayı:" başlıklı 154 üncü maddesi olmaktadır.



"Madde 154 - Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur.Ancak mali yılın ikinci yarısında,memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir."



1.1.2015-30.6.2015 tarihleri arasında tespit edilen katsayılar;



Memur maaş katsayısı ; 0,079308



Taban aylığı katsayısı : 1000 x 1,24144



Kıdem aylığı : 20 x 0,079308 x 1 = 1,59 TL. Bir yıl kıdemi olan için



20 x 0,079308 x 2 = 3,17 TL. İki yıl kıdemi olan için



25 yıl üzeri için 500 x 0,079308 = 39,65 TL.

Bu hükümlere göre genel çerçeve olarak emekli aylık ve ikramiyesinde esas alınan unsurlar;



a) 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve ilgili hükümler uyarınca ilgililerin bulunmuş oldukları derece ve kademeye karşılık gelen 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan tablonun karşılığı gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar gösterge aylığı olarak,



Örnek: 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bir kişi; 1500 x 0,079308 (1.1.2015-30.6.2015 tarihleri arasındaki memur maaş katsayısı) = 118,96 TL.



b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan unvanlara göre tespiti yapılan ek gösterge rakamları ile özel kanunlar ile tespit edilen ek gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar ek gösterge aylığı olmaktadır.



Örnek: Kazanılmış hak aylığı 1 inci derecede olan Şef unvanlı yüksek okul mezunu kişinin ek göstergesi 657 sayılı Kanuna göre 2200 olmaktadır. 2200 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar ek gösterge aylığı olmaktadır.



c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen ve gösterge rakamı 1000 olan ve katsayısı her altı ayda memur maaş katsayısı ile tespit edilen rakamın 1000 gösterge rakamı ile çarpımından bulunan tutar taban aylık olarak,



1.1.2015-30.6.2015 arası Taban aylığı tutarı:



1000 gösterge x 1,24144 Taban aylığı katsayısı = 1241,44 TL.



d) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen ve bir yıl için 20 olarak belirlenen gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar l yıl kıdem olarak esas alınmakta, bu rakam iki yıl, üç yıl,? 24 yıl, son olarak 25 yıla kadar tespit edilmekte ve 25 yıl sonrası kıdem aylığı aynı tutar olmaktadır. Bu şekilde bulunan tutar kıdem aylığı tutarı olarak,



1.6.2015-30.6.2015 arası Kıdem aylığı tutarı:



20 gösterge x 0,079308 memur maaş katsayısı x 1 yıl = 1,59 TL. Bir yıl kıdemi olan için,



20 x 0,079308 x 2 = 3,174 TL. İki yıl kıdemi olan için,



25 yıl üzeri için 500 x 0,05592 = 39,65 TL.



Kıdem aylık tutarlarını bu şekilde hesaplama suretiyle yıllar olarak göstermek istediğimizde TL. olarak tutarlar;



d) 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesinde yapılan yasal düzenleme ile, ek göstergesiz derece ve kademelerde veya görevlerde bulunanlar ile ek göstergeli görevlerde bulunanların, ek gösterge rakamlarına göre kademeli oranlar tespit edilmiştir. Bu oranlar en yüksek devlet memuru aylığının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar emekli aylık ve ikramiye hesabında dikkate alınan tutar olarak,



2015 yılında dikkate alınacak rakamlar.... Bu hesaplamada dikkate alınan ek gösterge rakamları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge tablolarında yer almaktadır. Ayrıca kendi özel kanunlarına göre ek gösterge rakamı tespit edilenlerde tespit edilen rakamlar hesaplamada dikkate alınmaktadır.



- Ek göstergesi olmayanlar ile ek göstergesi 2200 e kadar olanlar: % 40 = 301,37 TL.



-Ek göstergesi 2200 olanlar dahil 3600' e kadar olanlar : % 70 = 527,4 TL



-Ek göstergesi 3600 olanlar dahil 4800' e kadar olanlar : % 130 = 979,45 TL



-Ek göstergesi 4800 olanlar dahil 6400' e kadar olanlar : % 150 = 1130,14 TL



-Ek göstergesi 6400 olanlar dahil 7600' e kadar olanlar : % 180 = 1356,17 TL



-Ek göstergesi 7600 olanlar dahil 8400' e kadar olanlar : % 200 = 4506,85 TL



-Ek göstergesi 8400 olanlar ile daha yüksek tespit edilenler : % 240 = 1808,22 TL



Ayrıca; ay kesirleri için aylık tutarın bulunabilmesi için bir yılın 1/12 sinin alınması gerekmektedir.



Örnek: 25 yıl 5 ay hizmeti olan kişinin 25 tam yıl aylığı 1000 TL. olur ise, 1000/25 = 40 TL. l yıllık aylık tutarı olmaktadır. 40 TL./ 12 ay = 3,333 x 5 = 16,66 TL. 5 aylık tutar olmaktadır.



1000 + 16,66 = 1016,66 TL. 25 yıl 5 ay hizmeti olan kişinin aylığı olmaktadır.



Formül şekliyle aylık hesaplamayı belirtilmek istediğimizde;



(A)Derece-Kademe Göstergesi



(B) Ek gösterge



(C) Taban Aylığı gösterge rakamı



(D) Kıdem Aylığı göstergesi



(E) 5434 SK.EK 70. Maddesine göre esas alınan tutar



(F) Memur maaş katsayısı



(G) Taban aylığı katsayısı



(H) Birinci derece dördüncü kademe gösterge rakamı olan 1500



( I) Başbakanlık Müsteşarının ek gösterge rakamı olan 8000



1 = A x F = Derece-Kademe gösterge aylık tutarı



2 = B x F = Ek gösterge tutarı



3 = C x G = Taban aylığı tutarı



4 = D x F = Kıdem aylığı tutarı



5 = H + I x F x %



1 + 2 + 3 + 4 + 5 = Brüt Toplam aylık



Brüt Toplam Aylık x (50 + Hizmet yılı ) x % = l Aylık emekli maaş tutarı



Not: 50 rakamı yukarıda hükmünü aldığımız 5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak alınan rakam olmakta, bu rakamın üzerine hizmet yılları ilave edilmektedir. 25 yıl hizmeti olanlara % 75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası esas alınmaktadır.



EMEKLİ İKRAMİYESİ



Emeklilik ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasları 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirlenmiştir.



"Madde 89- Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.



Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz."



Buna göre, Brüt Toplam Aylık x Her tam hizmet yılı toplamı = Emeklilik ikramiyesi tutarı olacaktır.



Yani 25 hizmet yılı olan için emekli aylığı 1000 lira ise emekli ikramiyesi 25 bin lira olacaktır.



Diğer taraftan bilindiği üzere emekli ikramiyesindeki 30 hizmet yılı şartı da kalkmıştır.



Aylık hesaplamaya ilişkin örnekler;



ÖRNEK: 1 inci derece 4 üncü kademede görev yapan mühendis kişinin hizmet süresi 27 yıl 3 ay, ek göstergesi 3600;



1 = 1500 x 0,079308 = 118,962 TL.



2= 3600 x 0,079308 = 285,51 TL.



3= 1000 x 1,24144 = 1241,44 TL.



4= 20 x 0,079308 = 1,59 x Kişinin toplam kıdem aylığına esas hizmeti 27 yıl, ancak 25 ve yukarısı aynı olduğu için 1,59 x 25 = 39,75 TL.



5= 1500 + 8000 = 9500 x 0,079308 = 753,426 TL. 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesine göre hesaplanacak tutarda esas alınacak rakam olmaktadır. Kişinin ek göstergesi 3600 olduğu için yukarıya tablo olarak aldığımız -Ek göstergesi 3600 olanlar dahil 4800' e kadar olanlar : % 130 = 979,45 TL grubuna girdiğinden, hesaplamada esas alınacak tutar 979,45 TL.



1 + 2 + 3 + 4 + 5 =



118,96 + 285,51 + 1241,44 + 39,75 + 979,45 = 2665,11 TL. Brüt tutar olmaktadır.



2665,11 x 77 % = 2052,14 27 yıla karşılık hesaplanan l aylık emekli maaşı tutarı,



2052,14 / 27 = 76 TL. 12 aylık tutarı olmaktadır. 76/12 =6,33 TL.



6,33 TL. X 3 = 19 TL. 3 ay küsurlu hizmete karşılık aylık tutar



2052,14+ 19 = 2071,14 TL. Kişinin 27 yıl 3 ay hizmet süresine karşılık alacağı 1 aylık emekli aylığı tutarı olacaktır. Ayrıca bu tutarın % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme olarak ayrıca ödenecektir. Yani 2071,14*,04=82,85 TL ek ödeme verilecektir.



Brüt Tutar olan 2665,11 TL. x 27 Tam Hizmet yılı = 71957,97 TL. 27 hizmet yılını karşılık emeklilik ikramiyesi tutarı olmaktadır. 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ay küsurlarına ikramiye ödemesi yapılmadığından 3 aylık süreye ikramiye tutarı hesaplanmamıştır.