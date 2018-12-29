Memur emekli maaşı hesaplama 2019 zammı yüzde kaç SGK Bağkur emekli memur ocak zammı ne kadar

Memur emekli zamları 2019'da yüzde kaç artış olacak Emekli memur maaşları ne kadar olacak SSK Bağkur emeklilerin 2019 Ocak zamları belli oldu mu Enflasyon zammı memur emekli maaş farkı ne kadar En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL olacak Emekli memur maaşları nasıl hesaplanıyor Sayıları 12 milyonu aşan SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Son altı aylık enflasyon oranı ile birlikte emeklilerin yeni yılda maaşlarına yansıyacak zam oranı netlik kazanacak Açıklanacak yeni enflasyon ile birlikte 2019 Ocak ayında milyonlarca emeklinin hesabına zamlı maaşları yatacak. Emeklilerin 2019'da alacağı zam oranının belli olması için son viraja girildi Temmuz ayından bu yana geçerli olan aylık enflasyon oranına göre belirlenecek 2019 emekli maaşlarına zam oranının, yüzde 10 civarında olacağı tahmin ediliyor 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam miktarında. Alınan son bilgilere göre emekli memur zammını açıklanacak enflasyon oranı belirleyecek Merkez'in enflasyın tahminlerini yüksek tutması, emeklilerinin merakını daha çok arttırdı Temmuz ayı zammı ve bayram ikramiyelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzleri gülerken, gözler Ocak ayı zammına çevirilmiş durumda Enflasyon oranlarının tahmini ile emekli maaşı zamları daha çok merak edilmeye başladı. Alınan son dakika bilgisine göre; 150 bin emekliye seyyanen zam yapılarak, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş iyileştirmesi için düğmeye basıldı İlk etapta 150 bin emekliye seyyanen zam yapılarak, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak Ardından da taban maaşın, belirlenecek asgari ücretle eşitlenmesi gündeme gelecek. Emekli memur maaşları zam oranları son dakika haberler ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.



2019 asgari ücret zam oranının ardından en çok merak edilenler ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Emekli maaşı zam oranı ise Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Son olarak açıklanan Kasım ayı enflasyon oranları ise emekli maaşı zam oranlarına dair ipuçları verdi. 2019 yılı emekli maaş zammı için emeklilerin merakla bekleyişi sürüyor. Asgari ücret zam oranının belli olması ile birlikte emekli maaşı zam oranlarının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ocak-Temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek.



ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon oranı açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranı da 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece 2018'in son 6 aylık enflasyon oranlarına göre 2019 emekli ve memur maaşı zammı belirlenecek.



MEMUR MAAŞI 2019 NE KADAR OLACAK?



Posta'da yer alan habere göre, Temmuz itibarıyla son 5 aylık enflasyon verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre şimdiden oluşan zam oranı yüzde 10.64. Geçen ay bu oran yüzde 12.26’ydı. Net zamlar 3 Ocak’ta açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Enflasyonun aralıkta da bir miktar düşeceği hesaplanırsa yüzde 9-10 civarında bir zam ortaya çıkacak.







MEMURA %11.14



Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5 zam aldı. geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Son 5 ayda (temmuz - kasım) enflasyon yüzde 10.64 oldu. Buna göre ocakta zamma eklenecek fark yüzde 7.14 olacak. Memur ve emeklisinin 1 Ocak’ta alacağı zam da yüzde 4’tü. Yani toplam zam yüzde 11.14’e ulaşmış olacak.



EMEKLİ ZAMMI 2019 NE KADAR OLACAK?



Temmuzda ek ödeme dahil 1713.57 lira olan 2000 öncesi işçi emeklisinin en düşük aylığı, enflasyon aralıkta hiç değişmese dahi ocakta 182 lira artışla 1895 liraya yükselecek. Esnaf Bağkur emeklisinin maaşı 1448 liradan 1602 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2149 liradan 2388 liraya çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1000 LİRA OLACAK



Hükümet geçen hafta Meclis’e 71 maddelik bir torba yasa teklifi vermişti. Bu teklifte emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenleme de var. Buna göre; 1000 liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Böylece 600-800 lira olan dosya başına maaşlar 1000 liraya tamamlanacak.Yani seyyanen 400 liraya varan maaş artışları olacak. Bundan 150 bin emekli yararlanacak. Eğer yasa 1 Ocak’tan önce çıkarsa bu emeklilerin de 95-110 lira arasında enflasyon zammı alacağı anlamına geliyor.

Emekliye yüzde 4 zam kesin olduğu, fark da olacağı açıklanıyor! Görevdeki memurlar ile emekliler, toplu sözleşmeye göre 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Geçmiş 6 aylık enflasyon da yüzde 3.5’i aşarsa fark, maaşlara zam olarak yansıyacak.

Sene sonu yaklaştıkça emeklilerin ile görevdeki memurların yeni yıl zam heyecanı da başlıyor. Şimdilerde 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Önce, memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.

Son enflasyon verilerine göre emekli zammı 541 liraya kadar olacak. 2019 yılına adım adım yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yapılacak olan zam miktarını araştırıyor. Ocak ayı emekliler ve milyonlarca çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.



Emekliye 541 TL zam verilecek! Ocakta maaşlarla birlikte ek ödemeler artacak. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.64 olurken, çifte artışla maaşlarda 108-541 lira arasında yükseliş yaşanacak.





Tüm emekliler ocakta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 artışın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı.



SINIR YÜKSELİYOR



Ocakta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.



(Güneş)



ŞUANDA EMEKLİ MAAŞLARI!



- En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939 TL



- En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.569 TL



- En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.444 TL



- En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı 989 TL



- En düşük memur emekli maaşı 1.978 TL



2019 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?



2018 yılı için en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil 1002 lira 39 kuruş. Bu maaşa Kasım ayı enflasyon farkı olan 10.64'lük artış eklendiğinde 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına ek ödemeler dahil en düşük 108,68 TL, en yüksek ise 541,36 TL zam yapılacak.



*Son enflasyon verilerine emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak;



- 1.500 TL olan maaş 1.659,60 liraya,



- 2.000 TL olan maaş 2.212,80 liraya,



- 3.000 TL olan maaş 3.319,20 liraya,



- 3.500 TL olan maaş 3.872,40 liraya,



- 4.000 TL olan maaş 4.425,60 liraya,



- 4.500 TL olan maaş da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.



EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KAÇ TL?



5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı. Ocak'ta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır 5 aylık verilere göre bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Ayrıca ek ödemelerin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.



SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.



TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI



Böylece, 2019 yılı için yüzde 9 zam yapılmış olacak. Yine toplu sözleşmeye göre 2018 Temmuz-Aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Gelelim, mevcut duruma. TÜİK’in aralıkta açıkladığı rakamlara göre bu yılın son 5 ayında (temmuz-kasım) TÜFE’de enflasyon, yüzde 10. 64 olarak gerçekleşti ki, kasım ayında bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1.44’lük düşüş yaşandı. Buradan hareketle memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin. Son açıklanan yüzde 10.64’lük enflasyona göre de bu fark yüzde 7.14. Buna göre yılın son 6 aylık enflasyonu düşüş eğilimi gösterse de yüzde 7’lik enflasyon farkı kesin gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor ki, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da yüzde 7 olsa; böylece memur ve emeklileri 2019’da maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Tabloda da bazı memur emeklilerin yüzde 11 zamma göre 2019 Ocak ayı zamlı maaşları yer alıyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI



Bu çerçevede de en düşük memur maaşı 3 bin 477 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 385 liraya yükselecek. Aynı şekilde kamuda çalışan ve 1’ inci derece 4’üncü kademede genel müdür maaşı da 11 bin 662 liraya çıkacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu.



İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?



GELELİM işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak’ta alacakları zamlı maaşlara. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu yüzde 10. 64 olarak açıkladı. Eğer enflasyonda bir düşü olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10’luk zam kesin gözüküyor. Zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Buna göre de 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselecek. 2018 yılında ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69, Temmuz ayında da yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 14.86 oldu.







BAZI MEMUR EMEKLİLERİNİN 2019 ZAMLI MAAŞLARI (TL)



Temmuz Ocak 2019

maaşı zamlı maaş

6.492,03 7.206,20

6.258,25 6.946,70

6.119,45 6.792,60

5.953,48 6.608,40

5.755,82 6.389,00

5.550,95 6.161,60

5.742,17 6.373,80

5.463,17 6.064,10

5.212,36 5.785,70

5.129,07 5.693,30

5.011,18 5.562,40

4.814,16 5.343,70

4.775,36 5.300,60

4.718,78 5.237,80

4.482,96 4.976,10

4.149,55 4.606,00

3.639,23 4.039,50

3.437,24 3.815,30

3.419,72 3.795,90

3.303,95 3.667,40

2.957,12 3.282,40

2.767,00 3.071,40

2.709,71 3.007,80

2.909,54 3.229,60

2.796,11 3.103,70

2.634,25 2.924,00

2.617,19 2.905,10

2.612,08 2.899,40

2.606,89 2.893,60

2.601,71 2.887,90

2.418,19 2.684,20

2.296,81 2.549,50

2.263,56 2.512,60

2.227,94 2.473,00

2.189,30 2.430,10

2.188,11 2.428,80

2.177,53 2.417,10

2.164,05 2.402,10



Not: 4 kademinin 1. derecesi bazı memurların 25 hizmet yılına göre Ocak zamlı maaşları yer alıyor. Ek ödeme maaşlara yansıtılmamıştır.



GSS BORCU İÇİN SON GÜN 31 ARALIK



- GENEL Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu için son gün 31 Aralık. Eski sağlık sigortası borçları ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için test yaptırılması için gereken süre 30 Kasım’da doldu. Test yaptırıp da aynı hanede yaşayanlar içinde geliri kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin prim borçları silinecek. Daha açık bir ifadeyle bu kişiler herhangi bir prim ödemeyecek, sağlık primlerini devlet karşılayacak. Ancak gelir testi sonucunda gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar içinse 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ait GSS prim borcu oluşacak. İşte bu borcun 31 Aralık pazartesi günü -pazartesi de dahil olmak üzere- ödenmesi gerekiyor. Bu tarihte borcun ödenmesi halinde sağlık sigortası borcuna gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak ve ödemeler sadece anapara üzerinden yapılacak. Yapılan düzenleme ile GSS borcu olanlara 31 Aralık tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma hakkı da tanındı. Eğer borç ödenmezse 2019’dan itibaren borçlular sağlık hizmeti alamayacak.

Emekli maaşı 2019 için gözler enflasyonda!

Emekli maaşları için eflasyon oranı büyük önem taşıyor. Yılda iki kez yapılan zam Temmuz ve Ocak aylarında maaşlara yansıyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak zam da netleşmiş olacak.



Emekli maaşları kaç lira olacak sorusunun cevabı büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emekli 2019 yılında kaç lira maaş alacaklarını araştırıyor. Son bir yılda Türkiye’nin içine girdiği ekonomik durum vatandaşın cebindeki maaşı eritmişti.



EMEKLİ MAAŞLARI 2019’DA KAÇ LİRA OLACAK?



Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

2019 Emekli ve memur zammÄ±: Emekli ve memur maaÅŸlarÄ±na ne kadar zam gelecek?



EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.



SSK’LILARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Emeklilik için başvuruda bulunan SSK’lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK’lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;



– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.



– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30’u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2’ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.



MEMURLARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacğı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memur emekli aylığı hesaplanırken de;



– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,



– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,



– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,



– Taban aylığı ve kıdem aylığı,



– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,



– Özel hizmet tazminatı,



– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),



– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.



Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.



BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?



Bağ-Kur’luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK’lılara benzer. Bağ-Kur’lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK’da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur’lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK’lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur’lular da 1’den 24’e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur’lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.



1999’daki basamak önemli



Bağ-Kur’luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur'luya bağlanacak aylığı belirliyor.



– SSK’lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur’lular için de geçerli. Bağ-Kur’lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.



– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK'lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30’u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2’dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.

Emekli maaşına asgari ücret ayarı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 53, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 79, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 733, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 21, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 149 lira seviyesinde olduğu görülüyor.



TABAN BİN LİRA OLDU



Bu tablonun dışında, bin liranın altında maaş alan 150 bin emekli var. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, bu kişilerin maaşı bin liraya yükseltilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük emekli maaşı bin liraya çıkacak. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.



600 TL'YE VARAN ZAM



Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Yeni yılda 2 bin lira seviyesine yükselmesi beklenen asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Formül hayata geçerse, en düşük SSK emeklisi aylığında yaklaşık 600 lira artış olacak.



HESAP DEĞİŞECEK



Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü, SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerekse zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.



2019 programına göre;



2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.





Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.



Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

Ocak ayında yapılacak maaş artışında en önemli etken, enflasyon oranları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam miktarı açıklanacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek.

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı. Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak.

Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak. Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak.

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.

Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak.

Yıllar süren iş hayatlarını tamamlayıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor.

Kanunen belirlenen prim gün sayısını tamamlamaya çalışan ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüzbinlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor.



Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl yapılan yasal düzenleme ile bayram ikramiyesi hakkına kavuştu. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye aldı.



İkramiye yeni yılda da devam edecek. Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanacak. İşte 10 soruda ikramiye rehberi:



KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor.



Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.



KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.



EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.



2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alıyor. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor.



Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise bayram ikramiyesi 700 lira oluyor.



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.



YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak.