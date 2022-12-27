Memur emekli maaşı zammı için 2'li formül müjdesi! Refah payı, enflasyon ve hesaplanan maaş tablosu ortaya çıktı!

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Memur emekli maaşı zammı, 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre yapılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı gün kala, yaklaşık 13.7 milyon emekli vatandaş için tablolar yeni rakamları ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı yüzde 15,04 oldu. Peki en düşük Memur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte refah payı, enflasyon ve hesaplanan maaş tablosu.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 2'Lİ FORMÜL!



Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir dönem başlayacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı, refah payı ve yeni promosyonlar belli olacak. Memur emekli maaşı zammı için 2'li formül ortaya çıktı.

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 20'lerin üzerinde bir 6 aylık oran ortaya çıkması bekleniyor. Böylelikle refah payı artışı olursa yüzde 30'luk bir artış bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 4050 TL'nin üzerine çıkması söz konusu olacak.

Yeni sistemle birlikte en düşük maaşı alanlara seyyanen zam yapılırken, yukarıdakilere enflasyon farkı dikkate alınarak düzenleme yapılıyor.

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YARIM ASIRIN REKORU KIRILDI



2023 yılında geçerli olacak asgari ücret net 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Yeni rakamla birlikte asgari ücrete ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,5 artış yapıldı.

Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

PROMOSYON MÜJDESİ!

Temmuz 2022'de emekli maaşına yapılan zam sonrası promosyonlarda da yüksek miktarda artış gerçekleşti. Ocak 2023 ile birlikte Memur emekli maaşı zammının yanı sıra en düşük, en yüksek promosyon tutarı da değişecek.

Ocak 2023 ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte en düşük ve en yüksek promosyon tutarı da değişecek.

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte 3 Ocak'ta maaşlara yapılacak yeni zam ve promosyon ödemelerinde büyük artış bekleniyor.

MEVCUT MAAŞ TABLOSU YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Emekli ve memurlar için 2022 Ocak ayında TBMM'den geçen yasalarla sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam imkanı geldi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye, yüzde 5 olan memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 7,5'a yükseldi.

Temmuz zam döneminde en düşük emekli maaşı 2.500 TL'den yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye çıktı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde en düşük memur maaşı ise resen artışla beraber 9.707 TL oldu.

Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

Enflasyon verileri sonrası 2023 Memur emekli maaşı zammının uygulanmasıyla birlikte maaş tablosu yeniden şekillenecek.

OLASI MAAŞ TABLOSU

Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

Yıllık enflasyon - Maaş artışı

Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur emekli maaşı zammında, enflasyon rakamları kritik önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.

Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 2023 Ocak ayının 3'ünde netleşmiş olacak.

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı.

Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.