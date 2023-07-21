Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Maaşlarını alan memur emeklileri, zam farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur emeklilerinin zam farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



Yaklaşık 20 milyon memurun ve emeklinin maaşlarına yapılan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın ardından yeni maaşlar ve Emekli Sandığı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Emeklilerin 15 günlük maaş farkları Temmuz ayının 18'i itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?



Emekli maaş farklarında ilk ödeme aylıklarını ayın 15'inde alan memur emeklilerine yapıldı. Memurların 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak.

İkinci ödeme ise SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.