İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8751
  • EURO
    10,3174
  • ALTIN
    499.542
  • BIST100
    1404.24
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Memur enflasyon farkı belli oldu! İşte o rakamlar
Ekonomi

Memur enflasyon farkı belli oldu! İşte o rakamlar

Enflasyon eylülde yüzde 1.25 artarken yıllık bazda yüzde 19.58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

NTV4 Ekim 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:31
ABONE OL

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu.

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

NTV'nin haberine göre, Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı.

Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.