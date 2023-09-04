Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? 2024 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler "Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?" sorusuna çevrildi. Memur ve memur emeklilerine 2023-2024 yılları için yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. Peki Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83, aylık enflasyon ise yüzde 9.49 olarak gerçekleşmişti. Temmuzda yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermişti.

Emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte gözler memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrildi.

Memurlar ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammı netleşti. Memur zammında son rakamlar 6 aylık enflasyon farl-kıyla birlikte şekillenecek. Bu kapsamda ne kadar maaş alacaklarını merak eden memur ve memur emeklileri, enflasyon farkını hesaplamaya koyuldu. İşte Memur enflasyon farkı ile zamlı maaş hesaplama tablosu...

MEMUR VE EMEKLİLERİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklilerine 2023-2024 yılları için yapılacak zam oranı, yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak.

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon farkı, belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır.

Emekli maaşları altı ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.

Ocak ayında ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?



a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.

Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55'lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON FARKI HESAPLAMA



Memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59'a çıkacak.

Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu'nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

2024 OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

2023 Temmuz atında 28.620 lira olan Polis maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre 2024 Ocak ayında 41.994 liraya, Öğretmen maaşı ise 23.378 liradan 34.303 liraya çıkacak.