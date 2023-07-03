Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı sorgulanmaya başlandı. Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Bu kapsamda Haziran ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2023 Temmuz emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu nedenle Memur maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece memur ve emekli maaaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

2023 TEMMUZ EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon oranı, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 civarında olması bekleniyor.