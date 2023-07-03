İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0772
  • EURO
    28,4125
  • ALTIN
    1604.08
  • BIST100
    5968.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
Ekonomi

Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan TÜİK verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Buna göre Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? İşte 2023 Temmuz emekli memur maaş zammının belli olacağı tarih

3 Temmuz 2023 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
ABONE OL

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı sorgulanmaya başlandı. Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Bu kapsamda Haziran ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2023 Temmuz emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu nedenle Memur maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece memur ve emekli maaaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

2023 TEMMUZ EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak hesaplandı.

6 aylık enflasyon oranı, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 civarında olması bekleniyor.

  • Temmuz maaş zammı
  • Enflasyon rakamları
  • TÜİK açıklaması
  • 6 aylık enflasyon verileri
  • memur maaş zammı
  • emekli maaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.