Memur maaşı bordrosu sorgula E Devlet giriş 2019 yılı zamlı memur maaş bordrosu nasıl alınır

Memur maaşı bordrosu E Devlet üzerinden nasıl çıkarılır? Memur maaşı 2019 zam oranları ve kesintileri E-bordro üzerinden nasıl görebiliriz? E-bordro kamu çalışanlarına ait maaş detayları indirme işlemi nasıl yapılır? E bordro nasıl alınır? 2019 yılına ait maaşlar ne zaman yayımlanır? soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. E-bordro hizmeti ile maaş bordrosu almak mümkün! Bilidiği üzere E Bordro memur maaşları E Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak ulaşılabilir. Tüm çalışan vatandaşların her ay aldıkları maaşlarına ilişkin olarak ayrıntılı maaş dökümü bilgilerinin yer aldığı bir evrak olan maaş bordrosunu artık sanal ortam üzerinden de görebilme şansına sahip olunabilmesini sağlayan Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması son dönemlerde internet kullanımının toplumun geneline yayılması ile birlikte oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Her geçen gün hızla gelişen modern yüzyıl teknolojisi ile birlikte artık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mobil akıllı cihazlar oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. E-bordro uygulamasında kamu çalışanları görmek istedikleri maaş bordrosunun ay ve yıl bilgileri dışında T.C. kimlik numaralarını girerek, maaş bordrosunu görebiliyor.

E bordro işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı’nda yer alan işlemleri arasında bulunuyor. 2019 yılında maaşlarındaki artış oranını ve kesintileri merak eden 657’ye tabi memurlar e bordro ile detayları öğrenebiliyor. Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti kamu çalışanları için ciddi bir kolaylık sağlıyor. Kamu görevlileri en güncel ve geçmiş dönemlerin maaş bordrolarını çıkar, çıkmaz e-bordro uygulamasından görebiliyor. Maliye Bakanlığı e-bordro uygulaması ile birlikte maaş bordrosunun gelmesini beklemek sona eriyor. 21.yüzyılın gelişen ve büyüyen Türkiye’sinde 2000’li yılların ortalarından bu yana internet kullanım oranları her geçen gün katlanarak artıyor. İnternet hizmetleri günlük yaşamın merkezinde kendisine yer bulurken kamu hizmetleri de dijital platform üzerinden vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Böylelikle günümüzde vatandaşlar kamu işlemlerini de internet ortamı üzerinden yapabilme şansına sahip olabilirken, Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması oldukça yoğun ilgi görüyor.

E bordo özelliğini kullanarak maaşları ile ilgili detayları merak eden memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sunduğu hizmeti kullanmaya devam ediyor. Bakanlığın E Devlet Kapısı’nda yer alan işlemlerinden biri olan maaş sorgulama hizmeti 2019 yılının başlarında sıklıkla tercih ediliyor.



E BORDRO OCAK 2019 MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



E Devlet üzerinden e bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;



1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.



2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.





3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.



4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.



5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.



6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.



Sistemde yoğunluk olduğu takdirde kullanıcılar “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…” notu ile karşı karşıya kalıyor.



KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?



Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.



Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

