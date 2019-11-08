Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri 2020 memur zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Kasım tarihinde açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre 2020 emekli maaşı zam oranı da şekillenmeye başladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. Peki, 2020 memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

EKİM 2019 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.