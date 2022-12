Bakanlıkta kritik görüşme! Memur-Sen'den toplantı sonrası 'ek zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyetiyle görüştü.

Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"550 bin sözleşmeli için kadroya ilişkin kamuoyuna yansıyanlarla ilgili memnuniyetimizi dile getirdik. Yerel yönetimlerde işlerinden atılan CHP'li, HDP'li belediyelerdeki, bu arkadaşlarımızın işlerine kavuşmalarındaki hassasiyeti dile getirdi. 4C'den 4B'ye geçen, şimdi 4A'ya alınacak arkadaşlarımızla ilgili beklentiyi aktardık. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret bir taraftan geri düşüyor. Kaşıkla aldığımız kepçeyle gidiyor. Birkaç ay kamu görevlileri aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bu açıdan verginin yüzde 15'e sabitlenmesi, matrahların yükseltilmesi konusunu aktardık.

EK ZAM TALEBİNİ İFADE ETTİK"

Ekonomik durumu, zorluğu ifade ettik. Büyükşehirlerde kiraların artık memurlar için kabusa döndüğünü biliyoruz. Memur artık büyükşehirlerden kaçmaya başladı. Bizim memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı ifade ettik. Asgari ücretteki düzenlemenin çıtası ortada. Bu düzenleme sahanın okunduğunu gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da aynı şekilde görülmesi gerekiyor. En düşük maaşı önemli aşamaya taşımıştık ama alım gücü kaybı, enflasyon boyutuyla bu geride kaldı. 8 bin 39 TL en düşük maaş şu an. Bunun bir an önce toparlanması, burada da aynı iyileştirme yapılmalı. Toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini baz alırdık. Anketin bile üzerinde sonuçlarla karşılaşıldı. İstiyoruz ki, kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün. Ocakta enflasyon farkı ile beraber ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu ifade ettik. Taban aylığa yaparsınız, seyyanen yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Çeşitli yolları var. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor, ondan sonra hükümetin cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Aynı piyasa bizim için de geçerli. Asgari ücrete yapılan iyileştirmeden sonra etiketler bir anda değişti. Bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek zam bekliyoruz. Oran konusunda tartışmalara henüz girilmedi.