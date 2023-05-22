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Ekonomi

Memur ve emekliye zam müjdesi! Milyonların gözü bu rakamda

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için sayılı günler kaldı. Temmuzda maaşlara refah payı dahil yüzde 50'ye varan oranda zam yapılabileceği konuşuluyor. 7 bin 500 liranın üzerinde zam alan emekliye de kademeli zam yapılması bekleniyor. 3 Mart'tan itibaren temmuz ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, emeklilik işlemleri yapılmamış olsa dahi maaş artışlarından yararlanacak.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Memur ve emekliye zam müjdesi! Milyonların gözü bu rakamda
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Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda. Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! MİLYONLARIN GÖZÜ BU RAKAMDA

Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesi gerekecek. İlk 4 ayda kümülatif enflasyon yüzde 15.22'ye ulaşmıştı. Merkez Bankası'nın son yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde; mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.41, haziran ayı enflasyonu ise yüzde 2.49 olarak tahmin edildi. Bu beklentiler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon da yüzde 20.93 olacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 20.92 zammı garantileyecek. Memur ve memur emeklisi ise ilk 6 ayda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldığından ve temmuz itibarıyla da yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı alacağından refah payı hariç yüzde 18.92 zammı cebine koyacak. Kamu işçilerine yapılan zam dikkate alındığında buna ilave refah payı da gündeme gelecek. Böylece emekli ve memura yapılacak toplam zammın yüzde 30-50 arasında belirleneceği öngörülüyor.

EYT'Lİ DE FAYDALANACAK MI?

EYT'liler 3 Mart itibarıyla emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Şu ana kadar 1 milyonun üzerinde EYT'liye maaş bağlandı. 3 Mart'tan itibaren temmuz ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, emeklilik işlemleri yapılmamış olsa dahi maaş artışlarından yararlanacak. Temmuzdan sonra başvuru yapanlara da zaten zamlı maaş yansıtılacak.

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