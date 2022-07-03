Memur ve emekli temmuz zammı 2022 ne kadar olacak? İşte enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı

Haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak. Peki kim ne kadar maaş zammı alacak? Memur ve emeklinin temmuz maaş zammı hangi rakamları bulacak? İşte enflasyon farkına ilişkin son dakika haberleri...

Haziran ayı enflasyon gelişmeleri üzerine yüzde 40'ı bulacak olmasına göre göre en düşük memur maaşı 9 bin liraya ulaşacak, 2000 öncesi SSK emeklisinin aylığı da yaklaşık 4 bin 600 liraya çıkacak.

KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 83'E ÇIKIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların beklediği haziran ayı enflasyon oranını pazartesi günü duyuracak. Böylece memur ve emeklilere uygulanacak zam oranı netleşmiş olacak. Memurlara toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

İLAVE ZAMLA BİRLİKTE KAMU ÇALIŞANI VE MEMUR EMEKLİLERİ AYLIKLARINA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI

Sözleşmeye göre enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25.47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapıldı.

Temmuz ayında yapılacak artış haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla kesinleşecek. Yüzde 40 zam beklentisiyle birlikte refah payının eklenmesiyle bu oranın yüzde 41.67'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Böylece memurun bu yıl aylığındaki kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de yüzde 76'ya çıkacak.

EK ZAMLA YÜZDE 41.67 OLUR

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılmasının önü açıldı. Memur ve memur emeklisi için yüzde 2.5 ek zam yapılarak, en düşük emekli aylığı 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda taban emekli aylığı çıkarılırken, memur ve emeklilerine toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapıldı ve enflasyon farkıyla beraber oran yüzde 30.95 oldu. Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine temmuz ayında 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67'ye çıkacak. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek. Temmuz zammının yüzde 40 olması durumunda en düşük memur maaşı 9 bin liraya yaklaşırken,2000 öncesi SSK emeklisinin aylığı da 4 bin 600 liraya çıkacak.

YÜZDE 10'A TAMAMLANIR MI?

Temmuz ayı zam döneminde toplu sözleşme zam oranının yüzde 7'den yüzde 10'a tamamlanması da seçenekler arasında bulunuyor. Bu durumda enflasyon farkıyla beraber memur yüzde 10 zam alacak.

TAHMİNİ ZAM ORANLARI

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33.25

Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40.25

Ek zam beklentisi yüzde 2.3-3

6 aylık SSK-Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40.75

ZAMLAR NETLEŞİYOR

5 Aylık Enflasyon: Yüzde 35.64

MB Haziran Tahmini: Yüzde 2.97

6 Aylık Tahmini Enflasyon: Yüzde 39.67

SSK ve BAĞKUR Emeklisi

5 aylık enflasyon artışı: Yüzde 35.64

6 aylık tahmini artış: Yüzde 39.67

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

5 aylık toplu sözleşme ve enflasyon artışı: Yüzde 35.14

6 aylık tahmini enflasyon ve toplu sözleşme artışı: Yüzde 39.17

5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 28.14

6 aylık enflasyon farkı: Yüzde 32.17

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

5 aylık enflasyona göre: 8.688,20 TL

6 aylık enflasyon tahminine göre: 8.947,24 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

5 aylık enflasyona göre: 5.796,15 TL

6 aylık enflasyon tahminine göre: 5.969,00 TL

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ AYLIĞI (2000 Öncesi)

5 aylık enflasyona göre: 4.465,27 TL

6 aylık enflasyon 4.597,94 TL