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Ekonomi

Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Nisan aynı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur emekli zammı, memur ve memur emeklisi maaş artışları için 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak hesaplandı.

3 Mayıs 2024 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dördüncü enflasyon verisi açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece nisan ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 18,70 olarak belirlendi.

Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

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