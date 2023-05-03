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Ekonomi

Memur ve emeklilerin 4 aylık zammı belli oldu

Nisan ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 4 aylık zammı belli oldu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Memur ve emeklilerin 4 aylık zammı belli oldu
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Enflasyon rakamları memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. "Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu her açıklanan enflasyon verisiyle biraz daha netleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

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