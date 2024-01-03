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Ekonomi

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

3 Ocak 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
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Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

2,98 aylık enflasyon ile birlikte ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu.

Memurlardaki bu yüzde 49,24'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.

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