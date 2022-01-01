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Ekonomi

Memur ve emeklinin beklediği tarih: 3 Ocak

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanmış olacak.

TRT Haber1 Ocak 2022 Cumartesi 08:37 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:32
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Memur ve memur emeklisi 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

TRT Haber'in haberine göre, SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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