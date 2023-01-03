Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2023 zammı için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 6 aylık aylık enflasyon farkı da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,25 oldu.

ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.