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Ekonomi

Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 07:44 - Güncelleme:
Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak?
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Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde. TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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